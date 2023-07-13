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Голую девушку с видео в Новосибирске пытались изнасиловать четверо мужчин

13 июля 2023, 07:14
Фото: 1MI
На женщину напали
В Новосибирске девушку пытались изнасиловать четверо мужчин, которые предложили ей выпить и после отказа избили и выкинули на улицу.

В Новосибирске по улице Мира шла накануне голая девушка. Прохожие удивились и сняли видео этой сцены, а оно быстро распространилось по городским сообществам в социальных сетях. Большинство людей комментировали это событие как шутку, но некоторые заметили, что что-то явно не в порядке.

Оказалось, что четверо мужчин напоили девушку и пытались изнасиловать ее. Этой информацией поделилась многодетная мать и блогер Оксана Усова. Ее 17-летняя дочь заметила обнаженную девушку, когда они сидели с друзьями на площадке возле одного из домов на улице Мира. Голая незнакомка подошла к ним и попросила помощи, чтобы вернуться домой.

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Дочь Оксаны сразу согласилась помочь. По пути девушка рассказала, почему она ходит без одежды. Она была в состоянии алкогольного опьянения и ее речь была запутанной, но суть была понятна. Ее пытались изнасиловать четверо неизвестных мужчин. Они предложили ей выпить пива, и она согласилась. Когда она отказалась от их приставаний, они избили ее, пишет «АиФ Новосибирск». У нее было много синяков на ногах.

После нападения мужчины бросили жертву без одежды и уехали на машине. Оксана Усова также сообщила, что это не первый случай, когда эта девушка ходит голой по улице. Дочь Оксаны проводила ее до дома. Встретила их одна женщина, которая не осталась равнодушной и дала девушке трусы и рубашку. Блогер отметила, что ее дочь не вызвала полицию по просьбе незнакомки.

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