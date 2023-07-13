Дочь Оксаны сразу согласилась помочь. По пути девушка рассказала, почему она ходит без одежды. Она была в состоянии алкогольного опьянения и ее речь была запутанной, но суть была понятна. Ее пытались изнасиловать четверо неизвестных мужчин. Они предложили ей выпить пива, и она согласилась. Когда она отказалась от их приставаний, они избили ее, пишет «АиФ Новосибирск». У нее было много синяков на ногах.