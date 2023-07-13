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В Новосибирске названы страны, откуда приезжают трудовые мигранты

13 июля 2023, 08:07
Фото: atas.info
В основном мигранты заняты неквалифицированным трудом
За первое полугодие 2023 года поток мигрантов в Новосибирскую область сохранился на уровне прошлого года

За первые шесть месяцев 2023 года в Новосибирскую область официально въехало более 160 тысяч трудовых мигрантов. Это примерно соответствует уровню прошлого года. Основные потоки мигрантов идут из стран Центральной Азии. Более 30% из них — граждане Узбекистана и Таджикистана, сообщила начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Яна Горбунова в пресс-центре агентства ТАСС. Так же заметную часть составляют граждане Казахстана и Киргизии.

«Если говорить о высококвалифицированных специалистах, то таких у нас очень маленькое количество, чуть более 20 разрешений оформлено гражданам такой категории», — подчеркнула Яна Горбунова.

В первом полугодии из региона депортировано на родину более 300 нелегальных мигрантов.

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#Мигранты#Статистика#Занятость#Общество#Новосибирская область
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