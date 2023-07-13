За первые шесть месяцев 2023 года в Новосибирскую область официально въехало более 160 тысяч трудовых мигрантов. Это примерно соответствует уровню прошлого года. Основные потоки мигрантов идут из стран Центральной Азии. Более 30% из них — граждане Узбекистана и Таджикистана, сообщила начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Яна Горбунова в пресс-центре агентства ТАСС. Так же заметную часть составляют граждане Казахстана и Киргизии.