В Новосибирске строители проигнорировали прокуратуру и не убрали мусор с тротуара

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Напомним, сейчас строители реконструируют здание на Красном Проспекте, 26. В ходе работ они завалили мусором тротуар и людям приходится обходить кирпичи, доски и другие стройматериалы по проезжей части, где «носятся» машины.
Несколько дней назад по просьбам горожан прокуроры проверили этот участок на нарушение градостроительного законодательства и потребовали от подрядчика чистоты. Как выяснилось, дело с мертвой точки не сдвинулось.
«Строители забили болт на требования прокуратуры. Никто там ничего не убрал. Пешеходный тротуар загроможден, оставлена узкая дорожка в самом пешеходном месте центра города», — сообщают новосибирцы.
Вероятно, прокуратура установила подрядчику сроки, в которые он должен очистить тротуар от мусора. Горожане надеются, что требование будет выполнено со дня на день.