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В Новосибирске строители проигнорировали прокуратуру и не убрали мусор с тротуара

13 июля 2023, 09:47
Фото: atas.info
Строители не убрали мусор на тротуаре в центре Новосибирска
Тротуар на улице Орджоникидзе в Новосибирске по сей день остается захламленным, несмотря на требования прокуратуры расчистить проход для пешеходов. Об этом сообщают читатели Atas.info.

Напомним, сейчас строители реконструируют здание на Красном Проспекте, 26. В ходе работ они завалили мусором тротуар и людям приходится обходить кирпичи, доски и другие стройматериалы по проезжей части, где «носятся» машины.

Фото: atas.info

Несколько дней назад по просьбам горожан прокуроры проверили этот участок на нарушение градостроительного законодательства и потребовали от подрядчика чистоты. Как выяснилось, дело с мертвой точки не сдвинулось.

«Строители забили болт на требования прокуратуры. Никто там ничего не убрал. Пешеходный тротуар загроможден, оставлена узкая дорожка в самом пешеходном месте центра города», — сообщают новосибирцы.
Фото: atas.info

Вероятно, прокуратура установила подрядчику сроки, в которые он должен очистить тротуар от мусора. Горожане надеются, что требование будет выполнено со дня на день.

Строители завалили тротуар для пешеходов на площади Ленина в Новосибирске
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#Город#Тротуар#Мусор#Прокуратура#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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