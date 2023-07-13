В Новосибирске юный мотоциклист врезался в кроссовер

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
«Одиннадцатилетний мальчик ехал на питбайке по улице Клубной, решил обогнать КамАЗ и влетел во встречный кроссовер Hyundai Creta», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Ребенок был в шлеме, поэтому смог отделаться ссадинами. Тем не менее, его доставили в больницу.
Информацию подтвердили и в ГИБДД по Новосибирской области. По данным ведомства, подросток двигался в сторону дома №80 по улице Клубной. Когда мальчик пересекал проезжую часть, то столкнулся с водителем, направлявшимся в сторону 1-го Балластного переулка.
Происшествие уже обсуждают новосибирцы. «Вот что за родители купили байк? Они захотели избавиться от сына?», — задается вопросом Михаил Карнаухов. «Интересно, накажут ли родителей? И восстановят ли родители повреждения, причиненные автомобилю?», — присоединяется к нему Дмитрий Харланов. «Не всем подавай планшеты и айфоны. Приобретет экипировку, шишки заживут. Ремня получит, но опыт приобретет», — радуется за подростка Виталий Тихонов.