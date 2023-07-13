В Новосибирске юный мотоциклист врезался в кроссовер

Происшествие уже обсуждают новосибирцы. «Вот что за родители купили байк? Они захотели избавиться от сына?», — задается вопросом Михаил Карнаухов. «Интересно, накажут ли родителей? И восстановят ли родители повреждения, причиненные автомобилю?», — присоединяется к нему Дмитрий Харланов. «Не всем подавай планшеты и айфоны. Приобретет экипировку, шишки заживут. Ремня получит, но опыт приобретет», — радуется за подростка Виталий Тихонов.