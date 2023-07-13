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В Новосибирске юный мотоциклист врезался в кроссовер

13 июля 2023, 13:31
Фото: ВК / АСТ-54
Юный байкер получил травмы

В Новосибирске юный мотоциклист врезался в кроссовер

В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. Подросток умудрился на полной скорости врезаться в кроссовер.
«Одиннадцатилетний мальчик ехал на питбайке по улице Клубной, решил обогнать КамАЗ и влетел во встречный кроссовер Hyundai Creta», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Ребенок был в шлеме, поэтому смог отделаться ссадинами. Тем не менее, его доставили в больницу.

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Информацию подтвердили и в ГИБДД по Новосибирской области. По данным ведомства, подросток двигался в сторону дома №80 по улице Клубной. Когда мальчик пересекал проезжую часть, то столкнулся с водителем, направлявшимся в сторону 1-го Балластного переулка.

Происшествие уже обсуждают новосибирцы. «Вот что за родители купили байк? Они захотели избавиться от сына?», — задается вопросом Михаил Карнаухов. «Интересно, накажут ли родителей? И восстановят ли родители повреждения, причиненные автомобилю?», — присоединяется к нему Дмитрий Харланов. «Не всем подавай планшеты и айфоны. Приобретет экипировку, шишки заживут. Ремня получит, но опыт приобретет», — радуется за подростка Виталий Тихонов.

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