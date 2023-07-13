Клима (Сергей Клементьев) просто посадили в томскую тюрьму, где он провел много лет. Источник НГС утверждает, что возникла даже интрига о том, что он служил в армии. Его не убили, но надежно убрали. Что касается Антипова, то его считали безрассудным. Для него мир был только черным или белым, он всегда говорил правду. Видимо, он не смог ужиться с другими, предполагает собеседник СМИ.