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8 июля 2023 стало известно о смерти вора в законе Евгения Антипова. Он умер в Новосибирске за решеткой. В криминальной среде он провел почти 30 лет. Антип родом из Барышево. Причиной смерти издание «Прайм Крайм» назвало оторвавшийся тромб. Источник НГС видит несостыковки в его смерти. Во-первых, авторитета перевезли из магаданской колонии в Новосибирск, причем недавно, а во-вторых, Антип обладал хорошим здоровьем. Издание направило запрос в ГУ ФСИН по НСО, чтобы там прокомментировали смерть сибиряка. Но это не единственная гибель воров в законе.
Например, Кирсанову (Сергей Кирсанов, скончался в 1994 году) посылали капельницы для улучшения его здоровья, но в итоге он был отравлен ядом, добавленным в капельницу. Еще одним неугодным был Карзубый (Юрий Бердышев), которому открыто сказали: «Ты или уезжай, или умри», и он уехал в Калугу, где жил до своей смерти.
Клима (Сергей Клементьев) просто посадили в томскую тюрьму, где он провел много лет. Источник НГС утверждает, что возникла даже интрига о том, что он служил в армии. Его не убили, но надежно убрали. Что касается Антипова, то его считали безрассудным. Для него мир был только черным или белым, он всегда говорил правду. Видимо, он не смог ужиться с другими, предполагает собеседник СМИ.
В Новосибирске больше нет воров в законе. Официально Антипа короновали онлайн в 2013 году. Это был первый случай, когда криминальные авторитеты выступили «крестными отцами» и приняли его в криминальный мир воров в законе.