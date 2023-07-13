atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:01

Published Сегодня, 03:01

Modified Сегодня, 03:03

Updated Сегодня, 03:03

Изображение материала

Загадочные смерти новосибирских воров в законе — как они погибали и почему умер Антип

13 июля 2023, 03:01
Фото: 1MI
Антипу был 51 год
В Новосибирске умер последний вор в законе Антип. И это не единственная смерть в криминальном мире. Как и почему погибали воры в законе, читайте в материале Atas.info.

8 июля 2023 стало известно о смерти вора в законе Евгения Антипова. Он умер в Новосибирске за решеткой. В криминальной среде он провел почти 30 лет. Антип родом из Барышево. Причиной смерти издание «Прайм Крайм» назвало оторвавшийся тромб. Источник НГС видит несостыковки в его смерти. Во-первых, авторитета перевезли из магаданской колонии в Новосибирск, причем недавно, а во-вторых, Антип обладал хорошим здоровьем. Издание направило запрос в ГУ ФСИН по НСО, чтобы там прокомментировали смерть сибиряка. Но это не единственная гибель воров в законе.

Стали известны странные обстоятельства смерти вора в законе Антипа из Новосибирска
Узнать подробнее

Например, Кирсанову (Сергей Кирсанов, скончался в 1994 году) посылали капельницы для улучшения его здоровья, но в итоге он был отравлен ядом, добавленным в капельницу. Еще одним неугодным был Карзубый (Юрий Бердышев), которому открыто сказали: «Ты или уезжай, или умри», и он уехал в Калугу, где жил до своей смерти.

Клима (Сергей Клементьев) просто посадили в томскую тюрьму, где он провел много лет. Источник НГС утверждает, что возникла даже интрига о том, что он служил в армии. Его не убили, но надежно убрали. Что касается Антипова, то его считали безрассудным. Для него мир был только черным или белым, он всегда говорил правду. Видимо, он не смог ужиться с другими, предполагает собеседник СМИ.

В Новосибирске больше нет воров в законе. Официально Антипа короновали онлайн в 2013 году. Это был первый случай, когда криминальные авторитеты выступили «крестными отцами» и приняли его в криминальный мир воров в законе.

Умер вор в законе Антип: чем известен криминальный авторитет из Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
«Смотрящий за Новосибирском» криминальный авторитет Бай сел в колонию на 8 лет
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#18+#Воры в законе#Тюрьма#Колония#Криминал#Общество
Подпишитесь
«Русь» и «Барсы»: министр спорта назвал участников авиашоу-2023 в Новосибирске
Вчера, 10:01
Суд признал вице-мэра Новосибирска Артема Скатова виновным в клевете
Вчера, 06:54
Министр Сергей Ахапов: «Первый хоккейный матч в новом ЛДС состоится в августе»
Сегодня, 04:44
В Новосибирске стало известно о судьбе ребенка, которого родила 11-летняя девочка
Вчера, 03:23
«Кричат и рвутся»: гинеколог из Новосибирска рассказала, как рожают школьницы
Вчера, 11:25