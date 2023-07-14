МАДИ и Hyper будут сотрудничать в сфере развития электромобильности в России

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
По сообщению mkset.ru, исполняющий обязанности ректора МАДИ Ажгиревич назвал переход транспорта на электротягу одним из самых быстроразвивающихся по объему и динамике изменений, а также по влиянию на смежные отрасли рынков. По его словам, на территории Российской Федерации это стремительно развивающийся тренд, перспективы Hyper в данном сегменте являются очевидными — компания является одним из самых успешных стартапов Российской Федерации в отрасли электромобильности.
Поддержку в научно-техническом направлении проектам, реализуемым компанией Hyper, будет оказывать Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, которым руководит Артем Ажгиревич. Обучающиеся в вузе студенты, принимая участие в совместных проектах, получат практический опыт.
По словам генерального директора и основателя Алексея Тихонова, участие в деятельности компании Артема Ажгиревича приведет к росту компетенций предприятия в сфере электродвижения. Выпускники университета, по мнению Тихонова, будут подготовлены для профильного участия в реализуемых компанией проектах.
Компания Hyper реализовала свою первую комплексную программу в Нижнем Новгороде, где построила сорок четыре зарядные станции для транспорта на электротяге. Также компания помогла таксопарку Нижнего Новгорода приобрести свыше двухсот новых электромобилей и планирует расширять свою деятельность на другие города и регионы Российской Федерации, в том числе Свердловскую область и Пермь.
Также компания Hyper приглашает для финансирования своих проектов частных инвесторов. Предприятие разместит свои акции на инвестиционной платформе Zorko, чтобы привлечь таким образом 127 миллионов рублей, до пятнадцатого августа 2023 года. В случае реализации плана стоимость компании будет составлять два с половиной миллиарда рублей.