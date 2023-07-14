МАДИ и Hyper будут сотрудничать в сфере развития электромобильности в России

По сообщению mkset.ru, исполняющий обязанности ректора МАДИ Ажгиревич назвал переход транспорта на электротягу одним из самых быстроразвивающихся по объему и динамике изменений, а также по влиянию на смежные отрасли рынков. По его словам, на территории Российской Федерации это стремительно развивающийся тренд, перспективы Hyper в данном сегменте являются очевидными — компания является одним из самых успешных стартапов Российской Федерации в отрасли электромобильности.