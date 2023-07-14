atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Изображение материала

МАДИ и Hyper будут сотрудничать в сфере развития электромобильности в России

14 июля 2023, 13:35
Частью команды компании Hyper стал и. о. ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Артем Ажгиревич. Hyper — российская компания, которая развивает в Российской Федерации рынок электромобильности.

По сообщению mkset.ru, исполняющий обязанности ректора МАДИ Ажгиревич назвал переход транспорта на электротягу одним из самых быстроразвивающихся по объему и динамике изменений, а также по влиянию на смежные отрасли рынков. По его словам, на территории Российской Федерации это стремительно развивающийся тренд, перспективы Hyper в данном сегменте являются очевидными — компания является одним из самых успешных стартапов Российской Федерации в отрасли электромобильности.

Поддержку в научно-техническом направлении проектам, реализуемым компанией Hyper, будет оказывать Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, которым руководит Артем Ажгиревич. Обучающиеся в вузе студенты, принимая участие в совместных проектах, получат практический опыт.

По словам генерального директора и основателя Алексея Тихонова, участие в деятельности компании Артема Ажгиревича приведет к росту компетенций предприятия в сфере электродвижения. Выпускники университета, по мнению Тихонова, будут подготовлены для профильного участия в реализуемых компанией проектах.

Компания Hyper реализовала свою первую комплексную программу в Нижнем Новгороде, где построила сорок четыре зарядные станции для транспорта на электротяге. Также компания помогла таксопарку Нижнего Новгорода приобрести свыше двухсот новых электромобилей и планирует расширять свою деятельность на другие города и регионы Российской Федерации, в том числе Свердловскую область и Пермь.

Также компания Hyper приглашает для финансирования своих проектов частных инвесторов. Предприятие разместит свои акции на инвестиционной платформе Zorko, чтобы привлечь таким образом 127 миллионов рублей, до пятнадцатого августа 2023 года. В случае реализации плана стоимость компании будет составлять два с половиной миллиарда рублей.

Подпишитесь
Министр Сергей Ахапов: «Первый хоккейный матч в новом ЛДС состоится в августе»
Вчера, 04:44
Загадочные смерти новосибирских воров в законе — как они погибали и почему умер Антип
Вчера, 03:01
В Новосибирске ожидаются сильные ливни и град на выходных
Сегодня, 09:24
В Новосибирске собирают деньги для поисков пропавшей на реке Снежная туристки
Сегодня, 02:27
В Новосибирске родители выпускников гимназии № 13 перепели «Короля и Шута»
Сегодня, 01:45
В Новосибирске оспаривают в суде отвод земли для Правобережного мусорного полигона
Сегодня, 03:56