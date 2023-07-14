Министр спорта Ахапов об авиашоу 2023 в Новосибирске: «интерес к авиации велик»

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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— Оргкомитет по проведению авиашоу был создан еще несколько месяцев назад. В самом начале возникали вопросы, но сейчас есть четкая уверенность, что фестиваль точно состоится. Что касается момента безопасности, то она и для нас, и для соорганизаторов на первом месте. Площадка аэродрома Мочище традиционная. Мы с 2011 года проводим там это мероприятие. Да, где-то мы еще должны усилить меры безопасности, связанные с ЧОПом, волонтерами, добровольцами. 12 июля состоялось заседание комитета, на котором министерство докладывало о готовности площадки, силовых структур, о доставке людей, так как мероприятие массовое и добираться туда будет много людей (для этих целей пустят порядка 16 дополнительных электричек, чтобы добраться до аэродрома из города и порядка 18 обратных).
«Зрелище будет не менее интересное, чем в прошлом году. Мы каждый год вместе с организаторами пытаемся что-то внести новое, например, перечень номеров, участников пилотажных групп и все, что связано с захватывающими полетами и высшим пилотажем», — добавил министр спорта региона Сергей Ахапов.
— Группы «Барсы» из Сургута и «Русь» из Вязьмы точно прилетят в Новосибирск, договоренности уже есть. С авиационной группой высшего пилотажа Военно-воздушных сил РФ «Стрижи» еще ведутся переговоры. Эти участники были и в прошлом году.
— Большую часть оплачивает министерство спорта региона, а именно визит пилотажных групп, включая «Барсов» и «Русь». Они бюджетируются дирекцией спортивных мероприятий, а вот у группы ВВС России «Стрижи» есть свои условия. Суммы, озвучивать не буду, но это достаточные средства. Кроме того, правительство Новосибирской области в этом году увеличило финансирование на праздник, потому что молодому поколению нужно показать силу и мощь российской авиации. Безусловно мероприятие создано для патриотического воспитания граждан всех возрастов. На шоу приезжают посмотреть не только новосибирцы, но и жители других регионов, так как интерес к истории авиации и родной страны действительно велик.
— В этом году мероприятие называется «Виват, Россия!». Этими двумя словами все понятно: Россия должна и будет всегда быть номером один и наша страна всегда побеждает, поэтому и выбрано именно такое название.
По программе, само авиашоу состоится 30 числа, а праздник начнется с 28 июля. Первые два дня пройдет чемпионат области по парашютному спорту, в котором будут участвовать профессиональные спортсмены, а также чемпионат по авиамодельному спорту.
В день главного праздника, 30 июля с 9 утра стартуют выступления авиамоделистов, мотодельтапланов, пролеты мотопарапланов.
Вероятно, сможем решить вопрос с воздушными шарами — тоже интересное зрелище. Несколько лет назад из них была выстроена колонна с портретами и с флагами.
В 10.30 торжественное открытие мероприятия с приветственным словом от губернатора, спонсоров, организаторов. После и вплоть до 14.30 авиационные выступления пилотажных групп.
Министерство культуры помогает организовывать праздничную программу — подключат симфонический оркестр, это когда под узнаваемые мировые шедевры классической музыки наши пилоты делают пролеты на разных высотах и изображают в небе фигуры высшего пилотажа. Пролеты вертолетов планируем с выброской парашютистов. На территории аэродрома будут проводиться розыгрыши, работать детские площадки и фудкорты.