Министр спорта Ахапов об авиашоу 2023 в Новосибирске: «интерес к авиации велик»

— Оргкомитет по проведению авиашоу был создан еще несколько месяцев назад. В самом начале возникали вопросы, но сейчас есть четкая уверенность, что фестиваль точно состоится. Что касается момента безопасности, то она и для нас, и для соорганизаторов на первом месте. Площадка аэродрома Мочище традиционная. Мы с 2011 года проводим там это мероприятие. Да, где-то мы еще должны усилить меры безопасности, связанные с ЧОПом, волонтерами, добровольцами. 12 июля состоялось заседание комитета, на котором министерство докладывало о готовности площадки, силовых структур, о доставке людей, так как мероприятие массовое и добираться туда будет много людей (для этих целей пустят порядка 16 дополнительных электричек, чтобы добраться до аэродрома из города и порядка 18 обратных).