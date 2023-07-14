atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июля 2023, 08:36

Published 14 июля 2023, 08:36

Modified 14 июля 2023, 08:39

Updated 14 июля 2023, 08:39

Названа причина крушения частного самолета под Новосибирском

14 июля 2023, 08:36
Есть версия, что самолет Сessna 172 мог разбиться в лесу под Новосибирском из-за отказа двигателя. Об этом сообщили в региональной службе спасения МАСС.

Напомним, частный лайнер совершил жесткую посадку в лесу недалеко от аэропорта «Северный» вечером 13 июля. Самолет застрял в ветках дерева — это уберегло от гибели экипаж.

Самолет жестко приземлился в лесу в Новосибирске — есть пострадавшие
Узнать подробнее

По данным ГУ МЧС региона, в результате ЧП пострадали два человека из трех, что были на борту. Среди госпитализированных — девушка, которая была пилотом самолета.

После крушения судно, благо, не загорелось. Это также облегчило спасателям работу.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Крушение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика