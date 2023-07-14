Названа причина крушения частного самолета под Новосибирском

Posted 14 июля 2023, 08:36
Published 14 июля 2023, 08:36
Modified 14 июля 2023, 08:39
Updated 14 июля 2023, 08:39
Напомним, частный лайнер совершил жесткую посадку в лесу недалеко от аэропорта «Северный» вечером 13 июля. Самолет застрял в ветках дерева — это уберегло от гибели экипаж.
По данным ГУ МЧС региона, в результате ЧП пострадали два человека из трех, что были на борту. Среди госпитализированных — девушка, которая была пилотом самолета.
После крушения судно, благо, не загорелось. Это также облегчило спасателям работу.