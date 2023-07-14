«Это коррелирует с идеологией Партии Пенсионеров, заключающейся в динамично развивающемся консерватизме. Старшее поколение видит в Травникове гарант законности и защитника их интересов и прав. Молодые люди и средний возраст по достоинству оценивают его современные подходы в управлении, привлечении инвестиций, реализации крупных инфраструктурных проектов, цифровизации», — подчеркнул Аверкин.