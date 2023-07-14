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Партия пенсионеров в Новосибирске собирает наказы для губернатора

14 июля 2023, 08:42
Фото: пресс-служба новосибирского отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость
Новосибирское областное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», ранее поддержавшее Андрея Травникова на предстоящих выборах губернатора, собирает идеи и предложения для программы развития региона на ближайшие годы

Руководитель партийной фракции в Законодательном собрании Новосибирской области Александр Аверкин отметил высокие результаты работы губернатора по обеспечению стабильности и вместе с тем активного развития региона.

«Это коррелирует с идеологией Партии Пенсионеров, заключающейся в динамично развивающемся консерватизме. Старшее поколение видит в Травникове гарант законности и защитника их интересов и прав. Молодые люди и средний возраст по достоинству оценивают его современные подходы в управлении, привлечении инвестиций, реализации крупных инфраструктурных проектов, цифровизации», — подчеркнул Аверкин.

Активисты партии взяли пример с дискуссионных площадки «Время требует! Развитие Новосибирска», где общественники и эксперты обсуждают актуальную проблематику и вырабатывают предложения в программу губернатора, и выбрали удобный формат для старшего поколения — за чашкой чая поговорить о вопросах, волнующих пожилых людей.

Уже состоялись две таких встречи, на которых участники обсудили темы пенсионного обеспечения, санаторного лечения, социальной защиты населения, кадровых вопросов в здравоохранении. Прозвучали предложения о продолжении строительства новосибирского метро. Была высказана просьба об использовании на маршрутах общественного транспорта низкопольных автобусов для удобства пожилых людей. Многие представители старшего поколения хотят обучиться компьютерной грамотности и владению современными гаджетами.

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#Пенсионеры#Партия#Губернатор#Политика#Новосибирская область
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