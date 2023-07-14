Между тем, Центральный суд рассматривает еще один иск с требованием признать наличие редких растений на землях, где предполагается строительство крупного мусорного полигона. В случае официального подтверждения этого факта участок получит охранный статус, и складировать отходы там будет нельзя. В ходе первого судебного заседания не присутствовал представитель Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН, организации, на основании экспертного заключения которой было подано исковое заявление. Следующее заседание суда назначено на 10 октября.