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В Новосибирске оспаривают в суде отвод земли для Правобережного мусорного полигона

14 июля 2023, 03:56
Фото: 1MI
Истцы считают, что перевод земли в другую категорию был выполнен с нарушениями
Жители Новосибирского района считают, что перевод сельскохозяйственных земель в категорию, позволяющую строить на них мусорный полигон, был выполнен с нарушением закона

Представители правительства Новосибирской области не смогли предоставить в суде документ, на основании которого было подписано распоряжение о переводе земельного участка в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково с кадастровым номером 54:19:133701:1934 из категории земель сельхозназначения в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения».

Как было заявлено в ходе судебного заседания, изменение назначения земли было проведено на основании «пояснительной записки», документа, не предусмотренного законодательством. Но оригинала записки в ходе судебного заседания продемонстрировано не было.

«По мнению юристов, представляющих интересы истцов, есть неоспоримые законные основания для признания неправомерным перевод земельного участка из категории в категорию. Таким образом, правительство Новосибирской области может оказаться в весьма щекотливой ситуации, когда мусорная концессия подписана, определены сроки строительства мусоросортировочного комплекса, выбран концессионер, а участка нет. Естественно, это повлияет как на срок строительства и запуска предполагаемого мусоросортировочного комплекса с полигоном, так и на судьбу всей концессии в целом», — считает гражданский активист из села Плотниково Андрей Дьяконов.

Иск о признании перевода земель в другую категорию незаконным подан в Центральный суд Новосибирска жителями и владельцами дачных участков Плотниковского и Раздольненского сельсоветов Новосибирского района.

Вице-губернатор Сергей Семка ранее неоднократно заявлял, что ответ на вопрос о потенциальной опасности размещения мусорного полигона на этом участке должна дать государственная экологическая экспертиза. И окончательное решение будет приниматься на основе этого заключения. По словам Семки, пока экспертиза не проведена, все разговоры о возможном вреде для экологии не имеют под собой основания.

Между тем, Центральный суд рассматривает еще один иск с требованием признать наличие редких растений на землях, где предполагается строительство крупного мусорного полигона. В случае официального подтверждения этого факта участок получит охранный статус, и складировать отходы там будет нельзя. В ходе первого судебного заседания не присутствовал представитель Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН, организации, на основании экспертного заключения которой было подано исковое заявление. Следующее заседание суда назначено на 10 октября.

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