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В Новосибирске ожидаются сильные ливни и град на выходных

14 июля 2023, 09:24
Фото: Павел Мирошников
Грозовой фронт приближается к Новосибирску
Мощные грозы обрушатся на Новосибирск в выходные, 15 и 16 июля. О приближающейся непогоде предупреждают метеорологические сервисы и гидрометцентр.

Синоптики гидрометцентра предупреждают, что в субботу и в воскресенье в Новосибирской области ожидаются сильные ливни и град. Утром за окном будет около 20…25 градусов тепла. Ветер может разогнаться до 25 м/с.

В самом мегаполисе по данным Gismeteo прогнозируется +30°C днем 15 июля. К вечеру похолодает до +18. Тогда и 16 июля начнется с прохлады — будет всего +18…+22°C.

Областной центр также накроет дождь в эти дни. Порывы ветра могут достигнуть 19 м/с.

«Яндекс.Погода» обещает грозы по вечерам в субботу и воскресенье.

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#Алина Шефер#Погода#Дожди#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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