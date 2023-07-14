В Новосибирске ожидаются сильные ливни и град на выходных

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Синоптики гидрометцентра предупреждают, что в субботу и в воскресенье в Новосибирской области ожидаются сильные ливни и град. Утром за окном будет около 20…25 градусов тепла. Ветер может разогнаться до 25 м/с.
В самом мегаполисе по данным Gismeteo прогнозируется +30°C днем 15 июля. К вечеру похолодает до +18. Тогда и 16 июля начнется с прохлады — будет всего +18…+22°C.
Областной центр также накроет дождь в эти дни. Порывы ветра могут достигнуть 19 м/с.
«Яндекс.Погода» обещает грозы по вечерам в субботу и воскресенье.