В Новосибирске подорожал картофель и подешевело пиво

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
«В июне 2023 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с маем 2023 года выросли на 0,1%, в том числе цены на непродовольственные товары увеличились на 0,2%, услуги — на 0,7%, цены на продовольственные товары снизились на 0,4%», — сообщается в пресс-релизе Росстата.
Сильнее всего — аж на 33,1% — подорожал картофель. На 30,6% дороже стали и огурцы. Также сибирякам придется больше заплатить за морковь и лимоны (29,1 и 26,5% соответственно).
Одновременно с этим подешевели капуста (28,6%), помидоры (21.7%) и репчатый лук (15,1%). Незначительно (2 — 2,9%) упала цена на макароны, крупы, пельмени и пиво.