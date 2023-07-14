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В Новосибирске подорожал картофель и подешевело пиво

14 июля 2023, 09:27
Фото: 1MI
Сибирякам придется больше платить за картошку

В Новосибирской области резко подорожала картошка

В Новосибирской области подорожал ряд продовольственных товаров. Сибирякам придется раскошелиться на картошку.
«В июне 2023 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с маем 2023 года выросли на 0,1%, в том числе цены на непродовольственные товары увеличились на 0,2%, услуги — на 0,7%, цены на продовольственные товары снизились на 0,4%», — сообщается в пресс-релизе Росстата.
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Сильнее всего — аж на 33,1% — подорожал картофель. На 30,6% дороже стали и огурцы. Также сибирякам придется больше заплатить за морковь и лимоны (29,1 и 26,5% соответственно).

Одновременно с этим подешевели капуста (28,6%), помидоры (21.7%) и репчатый лук (15,1%). Незначительно (2 — 2,9%) упала цена на макароны, крупы, пельмени и пиво.

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#Новосибирск#Экономика#Александр Ляхов#Цены#Статистика
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