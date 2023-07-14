В Новосибирске полностью сгорели автомобиль и фура

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
«На стоянке в Ленинском районе сгорел автомобиль. Припаркованную фуру на улице Малыгина охватил огонь, который перекинулся на стоящий рядом ВАЗ-2107», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Очевидцы сообщили, что сначала загорелась фура. Затем огонь резко перекинулся на стоящий рядом легковой автомобиль.
Информацию подтвердили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
«В 09:50 очевидцы сообщили, что горят две машины по улице Малыгина в Новосибирском районе. Пожарные расчеты прибыли через две минуты», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Во время пожара существовала опасность перехода огня на находящийся рядом гараж с горюче-смазочными материалами. Пожарные остановили распространение возгорания за двенадцать минут, открытое горение ликвидировали за пять минут.