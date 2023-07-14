atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Изображение материала

В Новосибирске полностью сгорели автомобиль и фура

14 июля 2023, 07:54
Фото: ВК / АСТ-54
Обе машины сгорели полностью

В Новосибирске полностью сгорели автомобиль и фура

В Новосибирске 14 июля полностью сгорели две машины. Пожар удалось потушить сотрудникам МЧС.
«На стоянке в Ленинском районе сгорел автомобиль. Припаркованную фуру на улице Малыгина охватил огонь, который перекинулся на стоящий рядом ВАЗ-2107», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы сообщили, что сначала загорелась фура. Затем огонь резко перекинулся на стоящий рядом легковой автомобиль.

Информацию подтвердили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

«В 09:50 очевидцы сообщили, что горят две машины по улице Малыгина в Новосибирском районе. Пожарные расчеты прибыли через две минуты», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время пожара существовала опасность перехода огня на находящийся рядом гараж с горюче-смазочными материалами. Пожарные остановили распространение возгорания за двенадцать минут, открытое горение ликвидировали за пять минут.

Под Новосибирском загорелся дачный домик с газовым баллоном
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске на Палласа сгорела квартира
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Пожар#МЧС#Соцсети#Видео
Подпишитесь
Министр Сергей Ахапов: «Первый хоккейный матч в новом ЛДС состоится в августе»
Вчера, 04:44
Загадочные смерти новосибирских воров в законе — как они погибали и почему умер Антип
Вчера, 03:01
Что внутри 13 трамвая, где открылся книжный клуб в самом центре Новосибирска
Вчера, 07:28
В Новосибирске собирают деньги для поисков пропавшей на реке Снежная туристки
Сегодня, 02:27
В Новосибирске родители выпускников гимназии № 13 перепели «Короля и Шута»
Сегодня, 01:45
Риск патологий выше: гинеколог из Новосибирска о детях мам-малолеток
Вчера, 08:56