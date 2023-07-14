О происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов проводила сплав по реке Снежной рядом с поселком Выдрино. Катамараны с людьми перевернулись, в результате пятеро туристов пропали, а трое выбрались. Позже все пропавшие, кроме Елены, были обнаружены спасателями