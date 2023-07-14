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В Новосибирске собирают деньги для поисков пропавшей на реке Снежная туристки

14 июля 2023, 02:27
Фото: freepik.com
Участники сплава считают, что туристка заблудилась в тайге
Знакомые Елены Романовой, которая пропала во время сплава в Бурятии, объявили сбор средств для организации дополнительной поисковой операции в тайге

Близкие друзья Елены Романовой, которая пропала во время сплава, после опрокидывания катамарана на реке Снежная, объявили сбор денег для организации дополнительных наземных поисков. Координировать операцию на месте будет подруга девушки вместе с мужем.

«Многочисленные отряды МЧС и спасателей прочесали реку по обоим берегам от Байкала до места нашего старта. Сегодня снова группа прошла по реке, проверила места, в которых была вероятность найти Лену. На сегодня вывод — её на реке нет. Поиски переносятся в тайгу», — сообщил один участников сплава, житель Новосибирска Евгений Марченко.

О происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов проводила сплав по реке Снежной рядом с поселком Выдрино. Катамараны с людьми перевернулись, в результате пятеро туристов пропали, а трое выбрались. Позже все пропавшие, кроме Елены, были обнаружены спасателями

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