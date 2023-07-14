В Новосибирске у фуры взорвалось колесо прямо на дороге

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
«У грузового автомобиля во время поездки по улице Авиастроителей взорвалось колесо», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
На видео заметен густой дым, идущий от фуры после взрыва. При этом грузовой автомобиль продолжает движение. Причины внезапной аварии неизвестны.
Инцидент уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Бывает такое у грузовиков, особенно у самосвалов. Приходится ездить по щебню, издержки работы», — пишет Александр Красько. «Это новость для тех, кто любит ездить с фурой наравне», — иронизирует сибиряк под ником Леша Науменко. «Хорошо, что со стороны колеса никого не было», — заметил комментатор под псевдонимом Роман Юрьевич.