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В Новосибирске у фуры взорвалось колесо прямо на дороге

14 июля 2023, 12:39
Фото: 1MI
Причины взрыва колеса неизвестны
В Новосибирске случился инцидент на проезжей части. У грузового автомобиля неожиданно взорвалось колесо прямо во время движения.
«У грузового автомобиля во время поездки по улице Авиастроителей взорвалось колесо», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

На видео заметен густой дым, идущий от фуры после взрыва. При этом грузовой автомобиль продолжает движение. Причины внезапной аварии неизвестны.

Инцидент уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Бывает такое у грузовиков, особенно у самосвалов. Приходится ездить по щебню, издержки работы», — пишет Александр Красько. «Это новость для тех, кто любит ездить с фурой наравне», — иронизирует сибиряк под ником Леша Науменко. «Хорошо, что со стороны колеса никого не было», — заметил комментатор под псевдонимом Роман Юрьевич.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Взрыв#Грузовик#Соцсети#Видео
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