В Новосибирске вода в Обском море станет холоднее на выходных из-за ливня

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Судя по графику ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сейчас вода в Обском море прогрелась до 24,3°C. В субботу и воскресенье, 15 и 16 июля, температура может снизится до 2 градусов из-за ливней.
Синоптики обещают в эти дни грозы, сильные дожди и град. Столбики термометра поднимутся до +18…25. Ожидается ветер с порывами до 25 м/с.
Спасатели обычно предупреждают, что в такую погоду лучше отказаться от поездок к пляжам. Купание в шторм может закончиться простудным заболеванием или куда хуже — трагедией.