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В Новосибирске вода в Обском море станет холоднее на выходных из-за ливня

14 июля 2023, 10:25
Фото: Александр Кондратьев / atas.info
Новосибирское водохранилище может немного остыть на выходных из-за непогоды. В пятницу, 14 июля, температура воды в акватории составляет почти 25 градусов.

Судя по графику ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сейчас вода в Обском море прогрелась до 24,3°C. В субботу и воскресенье, 15 и 16 июля, температура может снизится до 2 градусов из-за ливней.

Синоптики обещают в эти дни грозы, сильные дожди и град. Столбики термометра поднимутся до +18…25. Ожидается ветер с порывами до 25 м/с.

Спасатели обычно предупреждают, что в такую погоду лучше отказаться от поездок к пляжам. Купание в шторм может закончиться простудным заболеванием или куда хуже — трагедией.

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#Алина Шефер#Обское море#Новосибирское водохранилище#Температура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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