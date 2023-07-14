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В Новосибирске задержана управляющая пансионата «Рэмели» после гибели постояльцев

14 июля 2023, 08:05
Фото: СУ СКР НСО
Задержана управляющая пансионата «Рэмели» в Новосибирске
Управляющую пансионата «Рэмели» в Новосибирске задержали по подозрению в ненадлежащем оказании услуг пожилым людям. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР региона.

Напомним, недавно частный пансионат, который находится в Октябрьском районе города, попал в череду скандалов из-за смертей постояльцев. Сначала в стенах «Рэмели» при странных обстоятельствах умер 98-летний ветеран ВОВ. Родные заявляли, что его сильно избивали.

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На днях стало известно о смерти другой 98-летней постоялицы пансионата. За несколько дней до своей кончины женщина жаловалась дочери, что ее практически не кормят, а однажды одна из медсестер ударила по голове пластиковой бутылкой.

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Этими эпизодами заинтересовался Следственный комитет. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

«Сейчас пансионат не работает. Задержана управляющая и скоро в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения», — уточнили в СУ СКР Новосибирской области.
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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#СК#Пансионат#Пенсионеры#Смерть
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