В Новосибирске задержана управляющая пансионата «Рэмели» после гибели постояльцев

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Напомним, недавно частный пансионат, который находится в Октябрьском районе города, попал в череду скандалов из-за смертей постояльцев. Сначала в стенах «Рэмели» при странных обстоятельствах умер 98-летний ветеран ВОВ. Родные заявляли, что его сильно избивали.
На днях стало известно о смерти другой 98-летней постоялицы пансионата. За несколько дней до своей кончины женщина жаловалась дочери, что ее практически не кормят, а однажды одна из медсестер ударила по голове пластиковой бутылкой.
Этими эпизодами заинтересовался Следственный комитет. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
«Сейчас пансионат не работает. Задержана управляющая и скоро в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения», — уточнили в СУ СКР Новосибирской области.