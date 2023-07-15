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Четвертый мост через Обь в Новосибирске планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

15 июля 2023, 03:28
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Мост через Обь планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году
Четвертый мост через реку Обь в Новосибирске планируется открыть для движения в 2024 году, об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

По планам властей Новосибирской области, четвертый мост через реку Обь в Новосибирске будет готов к эксплуатации в начале 2024 года. Строительные работы намерены завершить до конца текущего года. После этого будут проведены проверки Ростехнадзора и оформление необходимых документов, что займет первый квартал следующего года.

Правительство выделило дополнительные средства в размере 7 млрд рублей на завершение строительства из-за удорожания стройматериалов. Общая стоимость проекта составляет 44,6 млрд рублей, включая эти дополнительные средства. Ранее планировалось открыть движение по мосту в декабре 2022 года и полностью завершить работы в начале 2023 года. Однако, сейчас планы изменились, и мост будет открыт для движения только в 2024 году, сообщает ТАСС.

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного с Сибирской концессионной компанией в декабре 2017 года. Государство выступает концедентом проекта через министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. В рамках проекта будет созданы транспортные развязки на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов инфраструктуры превысит 5 километров. Планируется сделать проезд по мосту платным.

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