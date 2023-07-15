Четвертый мост через Обь в Новосибирске планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

По планам властей Новосибирской области, четвертый мост через реку Обь в Новосибирске будет готов к эксплуатации в начале 2024 года. Строительные работы намерены завершить до конца текущего года. После этого будут проведены проверки Ростехнадзора и оформление необходимых документов, что займет первый квартал следующего года.