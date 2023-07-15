Четвертый мост через Обь в Новосибирске планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
По планам властей Новосибирской области, четвертый мост через реку Обь в Новосибирске будет готов к эксплуатации в начале 2024 года. Строительные работы намерены завершить до конца текущего года. После этого будут проведены проверки Ростехнадзора и оформление необходимых документов, что займет первый квартал следующего года.
Правительство выделило дополнительные средства в размере 7 млрд рублей на завершение строительства из-за удорожания стройматериалов. Общая стоимость проекта составляет 44,6 млрд рублей, включая эти дополнительные средства. Ранее планировалось открыть движение по мосту в декабре 2022 года и полностью завершить работы в начале 2023 года. Однако, сейчас планы изменились, и мост будет открыт для движения только в 2024 году, сообщает ТАСС.
Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного с Сибирской концессионной компанией в декабре 2017 года. Государство выступает концедентом проекта через министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. В рамках проекта будет созданы транспортные развязки на обоих берегах Оби, общая протяженность всех объектов инфраструктуры превысит 5 километров. Планируется сделать проезд по мосту платным.