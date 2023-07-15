Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
В социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии с места, где 16-летний подросток погиб от удара молнией во время грозы под Новосибирском. Кадры были опубликованы в группе «Наши новости | Болотное».
На снимках можно увидеть, как ребята соорудили небольшой приют из березовых веток. Они также принесли старую кровать и стул. Местные жители рассказали, что под деревом мальчикам хотелось укрыться от грозы. На фотографиях также видно, что дерево было повреждено молнией.
Напомним, трагедия произошла 13 июля днем в деревне Александровка, расположенной в Болотнинском районе. Подросток погиб от удара молнией, его двоюродный брат находится в больнице.