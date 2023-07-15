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Фото с места трагедии: подростка убило молнией под Новосибирском

15 июля 2023, 03:56
Фото: 1MI
Подростка убило молнией
Появились фотографии с места гибели подростка в Новосибирской области — мальчика убило молнией.

В социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии с места, где 16-летний подросток погиб от удара молнией во время грозы под Новосибирском. Кадры были опубликованы в группе «Наши новости | Болотное».

На снимках можно увидеть, как ребята соорудили небольшой приют из березовых веток. Они также принесли старую кровать и стул. Местные жители рассказали, что под деревом мальчикам хотелось укрыться от грозы. На фотографиях также видно, что дерево было повреждено молнией.

Напомним, трагедия произошла 13 июля днем в деревне Александровка, расположенной в Болотнинском районе. Подросток погиб от удара молнией, его двоюродный брат находится в больнице.

Фото: Наши новости | Болотное/ВК
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#Эмилия Губарева#Молния#Гроза#Подросток#Трагедия#Новосибирская область#Происшествия#Общество
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