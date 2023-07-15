На снимках можно увидеть, как ребята соорудили небольшой приют из березовых веток. Они также принесли старую кровать и стул. Местные жители рассказали, что под деревом мальчикам хотелось укрыться от грозы. На фотографиях также видно, что дерево было повреждено молнией.