Кроме того, в клубе имеется отдельная комната, которую прозвали «Пытошная». В этом месте посетители могут удовлетворять свои интимные желания без лишних проблем. ТГ-канал опубликовал запись, на которой видна пара, занимающаяся сексом за закрытыми дверьми, при этом другие посетители свободно перемещаются по заведению и видят плотские утехи, так как дверь почти прозрачная.