Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
В одном из ночных клубов Новосибирска была обнаружена комната, предназначенная для сексуальных занятий. Информацию о данном случае опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».
В публикации не указывается название ночного заведения. По словам новосибирцев, там постоянно происходят непристойные события: девушки танцуют на барной стойке, оголяя свои тела за бутылку шампанского, а ведущий проводит конкурсы на раздевание.
Кроме того, в клубе имеется отдельная комната, которую прозвали «Пытошная». В этом месте посетители могут удовлетворять свои интимные желания без лишних проблем. ТГ-канал опубликовал запись, на которой видна пара, занимающаяся сексом за закрытыми дверьми, при этом другие посетители свободно перемещаются по заведению и видят плотские утехи, так как дверь почти прозрачная.