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«Пытошная»: комнату для занятий сексом нашли в ночном клубе Новосибирска

15 июля 2023, 02:58
Фото: 1MI
Комната для секса есть в клубе
В неком клубе Новосибирска обнаружена комната под названием «Пытошная», где молодые люди занимаются сексом на глазах у остальных посетителей.

В одном из ночных клубов Новосибирска была обнаружена комната, предназначенная для сексуальных занятий. Информацию о данном случае опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

В публикации не указывается название ночного заведения. По словам новосибирцев, там постоянно происходят непристойные события: девушки танцуют на барной стойке, оголяя свои тела за бутылку шампанского, а ведущий проводит конкурсы на раздевание.

Кроме того, в клубе имеется отдельная комната, которую прозвали «Пытошная». В этом месте посетители могут удовлетворять свои интимные желания без лишних проблем. ТГ-канал опубликовал запись, на которой видна пара, занимающаяся сексом за закрытыми дверьми, при этом другие посетители свободно перемещаются по заведению и видят плотские утехи, так как дверь почти прозрачная.

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