Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске из-за надвигающихся ливней с градом

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В Новосибирске предупредили о сильном шторме из-за приближающейся грозы и града. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления МЧС.
По данным метеорологов Западно-Сибирского гидрометцентра, 15 и 16 июля в Новосибирске ожидаются сильные дожди, грозы и град. Скорость ветра достигнет 20-22 метров в секунду, а при грозе возможны порывы до 25 метров в секунду. Аналогичная погода ожидается на большей части территории области.
Это может привести к различным происшествиям, связанным с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и неустойчивых конструкций, отрывом крыш со зданий и сооружений, проблемам в работе транспорта и коммунальных служб, а также увеличению аварий на дорогах, сообщили спасатели.
В связи с надвигающимся штормом, МЧС рекомендует быть осторожным на улице, избегать контакта с обнаженными проводами, поваленными вывесками и транспарантами. Также спасатели предлагают не разжигать костры из-за повышенной пожароопасности при сильном ветре.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», 15 июля ожидается +29 днем и +23 ночью. 16 июля будет +21 днем и +16 ночью. При этом ожидается дождь.
Сайт world-weather обещает +31 в субботу днем и +25 ночью. В воскресенье будет прохладнее: +19 днем и столько же ночью.
Сайт gismeteo прогнозирует сегодня +26 и молнии с грозами, а завтра ожидается +31, дожди, грозы и молнии.