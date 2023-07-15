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Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске из-за надвигающихся ливней с градом

15 июля 2023, 02:34
Фото: 1MI
Объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града
В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за возможных ливней, грозы и града, сопровождающихся усилением ветра до 20-22 м/с.

В Новосибирске предупредили о сильном шторме из-за приближающейся грозы и града. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления МЧС.

По данным метеорологов Западно-Сибирского гидрометцентра, 15 и 16 июля в Новосибирске ожидаются сильные дожди, грозы и град. Скорость ветра достигнет 20-22 метров в секунду, а при грозе возможны порывы до 25 метров в секунду. Аналогичная погода ожидается на большей части территории области.

Это может привести к различным происшествиям, связанным с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и неустойчивых конструкций, отрывом крыш со зданий и сооружений, проблемам в работе транспорта и коммунальных служб, а также увеличению аварий на дорогах, сообщили спасатели.

В связи с надвигающимся штормом, МЧС рекомендует быть осторожным на улице, избегать контакта с обнаженными проводами, поваленными вывесками и транспарантами. Также спасатели предлагают не разжигать костры из-за повышенной пожароопасности при сильном ветре.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», 15 июля ожидается +29 днем и +23 ночью. 16 июля будет +21 днем и +16 ночью. При этом ожидается дождь.

Сайт world-weather обещает +31 в субботу днем и +25 ночью. В воскресенье будет прохладнее: +19 днем и столько же ночью.

Сайт gismeteo прогнозирует сегодня +26 и молнии с грозами, а завтра ожидается +31, дожди, грозы и молнии.

В Новосибирске ожидаются сильные ливни и град на выходных
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