Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске из-за надвигающихся ливней с градом

Это может привести к различным происшествиям, связанным с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и неустойчивых конструкций, отрывом крыш со зданий и сооружений, проблемам в работе транспорта и коммунальных служб, а также увеличению аварий на дорогах, сообщили спасатели.