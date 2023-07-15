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В Новосибирске в этом году был установлен новый рекорд температуры воды в Оби. По словам читателей Atas.info, отдыхающих на берегу, она кажется очень теплой.
В результате аномально жаркой недели, 14 июля температура воды в Обском море достигла +24 °С, что на 0,5 °С ниже, чем предыдущий рекорд в этом году. Люди, отдыхающие на побережье водохранилища, говорят, что при такой температуре вода ощущается как «горячая».
Важно отметить, что самый высокий показатель температуры в Обском море был зафиксирован в далеком 1964 году и составил +29,8 °С. Этот рекорд до сих пор не побит.
На утро 15 июля, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, вода в Новосибирском водохранилище прогрелась до 24,3 °С. А в реке Обь температура поднялась до 22 °С.