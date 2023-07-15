В результате аномально жаркой недели, 14 июля температура воды в Обском море достигла +24 °С, что на 0,5 °С ниже, чем предыдущий рекорд в этом году. Люди, отдыхающие на побережье водохранилища, говорят, что при такой температуре вода ощущается как «горячая».