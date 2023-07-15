Управляющую новосибирским пансионатом «Рэмели» отправили под домашний арест

Елена Наумова подозревается в оказании социальных услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Именно из-за этого в начале июня мог погибнуть 98-летний ветеран ВОВ Иван Ларионов, которого до полусмерти избил постоялец. Пожилой человек умер в реанимации.