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Управляющую новосибирским пансионатом «Рэмели» отправили под домашний арест

15 июля 2023, 06:52
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Управляющую скандальным пансионатом отправили под арест

В Новосибирске управляющую пансионатом «Рэмели» отправили под домашний арест

В Новосибирске избрали меру пресечения управляющей частным пансионатом «Рэмели» Елене Наумовой. Деятельность учреждения приостановлена.
«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 15.07.2023 избрана мера пресечения в отношении Наумовой Елены, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, в виде домашнего ареста до 13 сентября 2023 года», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
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Елена Наумова подозревается в оказании социальных услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Именно из-за этого в начале июня мог погибнуть 98-летний ветеран ВОВ Иван Ларионов, которого до полусмерти избил постоялец. Пожилой человек умер в реанимации.

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Еще одна трагедия произошла в конце июня. Ветеран труда Александра Буренкова жаловалась на плохое обращение и отсутствие воды по ночам. Бабушку тоже могли избить пластиковой бутылкой из-за многочисленных претензий. Родственники пытались забрать сибирячку домой, но из-за резкого скачка давления ее отправили в реанимацию, где пенсионерка скончалась.

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