Управляющую новосибирским пансионатом «Рэмели» отправили под домашний арест

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«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 15.07.2023 избрана мера пресечения в отношении Наумовой Елены, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, в виде домашнего ареста до 13 сентября 2023 года», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
Елена Наумова подозревается в оказании социальных услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Именно из-за этого в начале июня мог погибнуть 98-летний ветеран ВОВ Иван Ларионов, которого до полусмерти избил постоялец. Пожилой человек умер в реанимации.
Еще одна трагедия произошла в конце июня. Ветеран труда Александра Буренкова жаловалась на плохое обращение и отсутствие воды по ночам. Бабушку тоже могли избить пластиковой бутылкой из-за многочисленных претензий. Родственники пытались забрать сибирячку домой, но из-за резкого скачка давления ее отправили в реанимацию, где пенсионерка скончалась.