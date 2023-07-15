В Новосибирске град побил стекла в автомобилях

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
«Град размером с яйцо не обошел стороной Новосибирск. Преимущественно, Первомайский район. Настолько сильный, что помял крыши и разбил стекла некоторым автомобилям», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Буйство стихии уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Какая-то жесть в этом году с погодой», — сетует Юрий Титов. «У меня жена на машине как раз утром уехала на работу с Первомайки. Когда град начался, я позвонил ей и сказал, чтобы машину спрятала под крышу», — рассказал Станислав Сергеев. «Вообще-то после такой адской жары логично, что будет град», — заявила Александра Пушенко.
Стоит отметить, что град уже неоднократно обрушивался на Новосибирскую область. Особенно в этом плане не повезло Куйбышевскому району.