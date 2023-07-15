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В Новосибирске град побил стекла в автомобилях

15 июля 2023, 09:39
Град сильно попортил машины

В Новосибирске град размером с куриное яйцо повредил автомобили

В Новосибирске вновь выпал град. Стихия повредила личный транспорт горожан.
«Град размером с яйцо не обошел стороной Новосибирск. Преимущественно, Первомайский район. Настолько сильный, что помял крыши и разбил стекла некоторым автомобилям», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Буйство стихии уже вовсю обсуждают новосибирцы. «Какая-то жесть в этом году с погодой», — сетует Юрий Титов. «У меня жена на машине как раз утром уехала на работу с Первомайки. Когда град начался, я позвонил ей и сказал, чтобы машину спрятала под крышу», — рассказал Станислав Сергеев. «Вообще-то после такой адской жары логично, что будет град», — заявила Александра Пушенко.

Стоит отметить, что град уже неоднократно обрушивался на Новосибирскую область. Особенно в этом плане не повезло Куйбышевскому району.

Град обрушился на Новосибирскую область: вновь засыпало Куйбышев
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#Новосибирск#Погода#Александр Ляхов#Град#Соцсети#Видео
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