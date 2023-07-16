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Где можно собрать ягоды в Новосибирской области: список садов с клубникой и малиной

16 июля 2023, 09:52
Фото: 2ГИС
Где собрать ягоду в Новосибирской области
Сезон сбора летней ягоды открыли в июле 2023 года в Новосибирской области. Рассказываем, где можно собрать жимолость, клубнику, малину — список питомников в материале Atas.info.

Малину сибиряки могут собрать в «Саду Мичуринцев» на улице Никитина, 153. Питомник открыт для любителей ягоды с 9:00 до 13:00.

«Малина еще не созрела, за ней можно приезжать с 20-го июля. Лучше уточнить по телефону информацию. Цена за килограмм ведерка — 450 рублей», — уточнили представители питомника.

Жимолость, землянику и малину новосибирцы могут собрать в питомнике «Академ-Ягода». Скоро там расцветет также крыжовник и смородина.

«Питомник находится в поселке Березовка. Сбор открывается в 6:00, а завершается в 20:00. Крыжовник и смородину начнем собирать с 18 июля», — сообщили в питомнике.

В «Академ-Ягода» цена за 1 кг ягоды начинается с 250 рублей. В питомнике предупредили, что с детьми младше 14 лет и животными на поле не пускают.

Полакомиться земляникой можно в СХА «Сады Сибири». Питомник находится в поселке Ленинский, там производят до 100 тонн ягод.

Сбор проходит с 7:00 до 19:00. Цена за 1 кг при самосборе — 380 рублей, продажа собранной ягоды — 400–450 рублей.


#Алина Шефер#Ягода#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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