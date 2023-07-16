Где можно собрать ягоды в Новосибирской области: список садов с клубникой и малиной

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Малину сибиряки могут собрать в «Саду Мичуринцев» на улице Никитина, 153. Питомник открыт для любителей ягоды с 9:00 до 13:00.
«Малина еще не созрела, за ней можно приезжать с 20-го июля. Лучше уточнить по телефону информацию. Цена за килограмм ведерка — 450 рублей», — уточнили представители питомника.
Жимолость, землянику и малину новосибирцы могут собрать в питомнике «Академ-Ягода». Скоро там расцветет также крыжовник и смородина.
«Питомник находится в поселке Березовка. Сбор открывается в 6:00, а завершается в 20:00. Крыжовник и смородину начнем собирать с 18 июля», — сообщили в питомнике.
В «Академ-Ягода» цена за 1 кг ягоды начинается с 250 рублей. В питомнике предупредили, что с детьми младше 14 лет и животными на поле не пускают.
Полакомиться земляникой можно в СХА «Сады Сибири». Питомник находится в поселке Ленинский, там производят до 100 тонн ягод.
Сбор проходит с 7:00 до 19:00. Цена за 1 кг при самосборе — 380 рублей, продажа собранной ягоды — 400–450 рублей.