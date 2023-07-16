Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Доставленного в больницу скорой помощью подростка спасти не удалось — 15-летний альпинист упал с высоты 26 этажа во время строительных работ. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшее за собой смерть человека. Подросток работал вместе с другим несовершеннолетним, которому было 17 лет, их обоих нанял на строительные работы отец, который работал по договору подряда, занимаясь промышленным альпинизмом.
Несчастный случай произошел на строительстве здания на Красном Проспекте 167, корпус 10 — данные Следственного комитета.
В июне на строительной площадке «Европейского берега» упал кран — погибла крановщица.