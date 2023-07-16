Доставленного в больницу скорой помощью подростка спасти не удалось — 15-летний альпинист упал с высоты 26 этажа во время строительных работ. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшее за собой смерть человека. Подросток работал вместе с другим несовершеннолетним, которому было 17 лет, их обоих нанял на строительные работы отец, который работал по договору подряда, занимаясь промышленным альпинизмом.