198-метровую телебашню в Новосибирске превратят в гигантскую световую инсталляцию

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
На телебашне в Новосибирске планируется установить подсветку, экран и прожекторы. Этим оборудованием сделают из 198-метровой башни настоящую световую инсталляцию.
Согласно информации заместителя главного инженера филиала «Сибирский региональный центр» ФГУП «РТРС» Евгения Акимова, с 26 по 28 июля и с 31 июля по 8 августа на телебашне будут монтировать архитектурную подсветку. Она будет представлять собой множество светильников, меняющих цвета в соответствии с программой.
Кроме того, на высоте 140 метров будет установлен медиаэкран высотой 8 метров. Он будет окружать башню со всех сторон, а на нем покажут разные видеоролики. Также на самом верху сооружения поставят четыре мощных прожектора. Об этом сообщают «Новосибирские новости».
Все это оборудование будет работать в едином комплексе. Планируется создание различных видеоинсталляций и подсветки, которые начнут включаться каждый день с наступлением вечера. Тайминг включения зависит от времени года.
Таким образом, телебашня в Новосибирске станет не только высоким сооружением для передачи радио- и телевизионных сигналов, но и уникальной световой архитектурой, которая будет меняться в зависимости от различных праздников и событий.
Стоит отметить, что телевышка расположена на улице Римского-Корсакова. Ее высота составляет 180 метров, а с антенной — еще 18 метров. Благодаря такому построению, она обеспечивает радиопокрытие в радиусе от 60 до 100 километров. Это сооружение было установлено в 1957 году.