198-метровую телебашню в Новосибирске превратят в гигантскую световую инсталляцию

Кроме того, на высоте 140 метров будет установлен медиаэкран высотой 8 метров. Он будет окружать башню со всех сторон, а на нем покажут разные видеоролики. Также на самом верху сооружения поставят четыре мощных прожектора. Об этом сообщают «Новосибирские новости».