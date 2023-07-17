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ЧП на Крымском мосту: движение остановлено, идут работы по устранению последствий

17 июля 2023, 03:42
Фото: 1MI
На месте ЧП работали медики и правоохранительные органы
На Крымском мосту остановили движение автомобилей в связи с ЧП, — сообщает глава региона Сергей Аксенов. Подробности и причина ЧП не сообщается, в телеграм-каналах пишу, что ночью в районе моста были слышны взрывы.

Движение на Крымском мосту в обе стороны приостановлено: ЧП произошло в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, — сообщают «Новые известия», ссылаясь на телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова.

Власти решают проблему — на связи министр транспорта РФ Виталий Савельев, сотрудники транспортных служб Краснодарского края. На место ЧП отправился заместитель представителя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Тем временем, пробка в сторону Крыма растет. Чиновники обратились к гостям полуострова и местным жителям с просьбой выбирать альтернативный маршрут по суше через новые регионы.

В телеграм-канале Baza есть сообщение о двух погибших в результате ЧП, так же есть сообщения о пострадавших.

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#Ольга Храмушкина#Взрыв#Крымский мост#ЧП#Происшествия#Спецоперация#Крым
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