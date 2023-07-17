На Крымском мосту остановили движение автомобилей в связи с ЧП, — сообщает глава региона Сергей Аксенов. Подробности и причина ЧП не сообщается, в телеграм-каналах пишу, что ночью в районе моста были слышны взрывы.

Движение на Крымском мосту в обе стороны приостановлено: ЧП произошло в районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, — сообщают «Новые известия», ссылаясь на телеграм-канал главы Крыма Сергея Аксенова. Власти решают проблему — на связи министр транспорта РФ Виталий Савельев, сотрудники транспортных служб Краснодарского края. На место ЧП отправился заместитель представителя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Тем временем, пробка в сторону Крыма растет. Чиновники обратились к гостям полуострова и местным жителям с просьбой выбирать альтернативный маршрут по суше через новые регионы. В телеграм-канале Baza есть сообщение о двух погибших в результате ЧП, так же есть сообщения о пострадавших. Авария на Каховской ГЭС: Крым останется без воды? Узнать подробнее После аварии на Каховской ГЭС была опасность, что Крымский полуостров останется без воды.