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Группа ВИС ответила стихами на обвинение в появлении пыли в Новосибирске

17 июля 2023, 08:51
Фото: atas.info
Мост в эксплуатацию планируют сдать в 2024 году
В группе ВИС прокомментировали заявление мэрии о том, что стройка четвертого моста служит причиной появления пыльных бурь в Левобережье

В группе компаний ВИС, подразделения которой ведут стройку четвертого моста через Обь в Новосибирске, заявили, что «источник пыли и грязи в городе нужно искать не на стройке моста, а посмотреть на общее состояние благоустройства и качество содержания городских территорий».

Кроме того, в своем телеграм-канале компания опубликовала стихи, которые, как утверждается, прислал один из подписчиков:

Если дождь идёт и ветер,

Кто за это всё в ответе?

Если снег зимой идёт,

Тот же задаём вопрос.

Если пылью дышит нос –

Виноват четвёртый мост.

Так ГК ВИС ответила на информацию мэрии Новосибирска, согласно которой одной из причин пыльных бурь является строительство мостовой переправы.

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#Пыль#Четвертый мост#Группа ВИС#Стройка#Город#Новосибирск
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