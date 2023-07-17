В группе компаний ВИС, подразделения которой ведут стройку четвертого моста через Обь в Новосибирске, заявили, что «источник пыли и грязи в городе нужно искать не на стройке моста, а посмотреть на общее состояние благоустройства и качество содержания городских территорий».