Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В группе компаний ВИС, подразделения которой ведут стройку четвертого моста через Обь в Новосибирске, заявили, что «источник пыли и грязи в городе нужно искать не на стройке моста, а посмотреть на общее состояние благоустройства и качество содержания городских территорий».
Кроме того, в своем телеграм-канале компания опубликовала стихи, которые, как утверждается, прислал один из подписчиков:
Если дождь идёт и ветер,
Кто за это всё в ответе?
Если снег зимой идёт,
Тот же задаём вопрос.
Если пылью дышит нос –
Виноват четвёртый мост.
Так ГК ВИС ответила на информацию мэрии Новосибирска, согласно которой одной из причин пыльных бурь является строительство мостовой переправы.