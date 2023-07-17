Издательство «Наука» продало типографию в Новосибирске для уплаты налогов

Posted Сегодня, 01:43
Published Сегодня, 01:43
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Updated Сегодня, 01:45
В Новосибирске издательство «Наука» задолжало 890 миллионов рублей по налогам. Эту информацию опубликовало издание «РБК-Новосибирск». Чтобы погасить задолженность, было принято решение продать типографию на улице Станиславского, 25. Однако полученные средства помогли лишь частично покрыть долг.
Известно, что типография почти не использовалась по назначению. Работники сдавали в аренду свободные помещения другим компаниям.
Тем временем, не планируется сокращение персонала типографии. После продажи здания работники переедут в помещение Новосибирского архитектурно-строительного госуниверситета.