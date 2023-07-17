МСП Лизинг выделил 2,3 млрд рублей на льготный лизинг для малого и среднего бизнеса

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В зависимости от вида деятельности и категории МСП доступны две лизинговые программы. Программа «Приоритет» рассчитана на широкий круг предприятий. Ею могут воспользоваться микро-, малые и средние компании из различных сфер, включая здравоохранение, туризм, спорт, креативные индустрии, науку и IT. Программа также распространяется на средний бизнес в сегменте обрабатывающих производств. В ее рамках применяется единая ставка 12% годовых, а сумма сделки может варьироваться от 500 тыс. до 50 млн рублей (для среднего бизнеса лимит увеличен до 100 млн рублей).
Программа «Приоритет +» предназначена для микро- и малых предприятий, занимающихся обрабатывающим производством. Предприятия смогут получить российское оборудование под 6% годовых или иностранное — под 8%. Сумма сделки варьируется от 500 тыс. до 50 млн рублей, пишут РИА Новости.
Одной из задач Корпорации МСП является обеспечение максимальной массовости и доступности лизинга оборудования для малого и среднего бизнеса. Лизинг основных средств является эффективным методом для модернизации и расширения производственных мощностей. Данные программы предлагают продолжительные сроки, небольшие авансы и индивидуальные графики платежей, а также отсутствие залогов и отсрочку начала погашения обязательств, при которой оплата происходит после фактической поставки оборудования на площадку лизингополучателя, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Условия льготных лизинговых продуктов предусматривают приобретение только нового оборудования.
Для удобства предпринимателей и повышения доступности лизинговых продуктов компания оцифровала их и предоставила отдельный сервис на цифровой платформе МСП.РФ. Пользователи могут подавать заявления онлайн. После проверки соответствия требованиям бизнес получит предварительный расчет графика лизинговых платежей с общей стоимостью финансирования. Если предпринимателя устраивают предложенные условия, он может в электронном виде загрузить необходимый комплект документов на той же платформе МСП.РФ.