МСП Лизинг выделил 2,3 млрд рублей на льготный лизинг для малого и среднего бизнеса

В зависимости от вида деятельности и категории МСП доступны две лизинговые программы. Программа «Приоритет» рассчитана на широкий круг предприятий. Ею могут воспользоваться микро-, малые и средние компании из различных сфер, включая здравоохранение, туризм, спорт, креативные индустрии, науку и IT. Программа также распространяется на средний бизнес в сегменте обрабатывающих производств. В ее рамках применяется единая ставка 12% годовых, а сумма сделки может варьироваться от 500 тыс. до 50 млн рублей (для среднего бизнеса лимит увеличен до 100 млн рублей).