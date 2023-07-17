Мужчина с потерей памяти заблудился на трассе Новосибирск — Омск

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Мужчину нашли полицейские 15 июля, спящим на лавочке. Оттуда его довезли до омской больницы №11.
«Сибиряк не помнит о себе ничего, ни имени, ни профессии, ни о том, где живет. С собой у него была большая сумка, в которой лежала шапка-ушанка, толстовка и бритвы. Надеемся, что его увидят родные», — рассказали волонтеры движения «Альтернатива».
Особых примет у мужчины нет. Его могут узнать только по шраму на лбу и на животе от аппендицита.
Напомним, сейчас в Новосибирске разыскивают 32-летнего голубоглазого мужчину, который пропал в День Ивана Купалы.