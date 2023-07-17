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Мужчина с потерей памяти заблудился на трассе Новосибирск — Омск

17 июля 2023, 09:10
Фото: Волонтерское движение «Альтернатива»/ 1MI
Мужчина потерял память на трассе под Новосибирском
Волонтеры ищут родственников мужчины, который потерялся на трассе под Новосибирском. Он в беспамятстве очнулся под деревом и попуткой смог доехать до Омска.

Мужчину нашли полицейские 15 июля, спящим на лавочке. Оттуда его довезли до омской больницы №11.

«Сибиряк не помнит о себе ничего, ни имени, ни профессии, ни о том, где живет. С собой у него была большая сумка, в которой лежала шапка-ушанка, толстовка и бритвы. Надеемся, что его увидят родные», — рассказали волонтеры движения «Альтернатива».

Особых примет у мужчины нет. Его могут узнать только по шраму на лбу и на животе от аппендицита.

Напомним, сейчас в Новосибирске разыскивают 32-летнего голубоглазого мужчину, который пропал в День Ивана Купалы.

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#Алина Шефер#Омск#Пропал#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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