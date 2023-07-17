Новосибирский строитель заплатит 1 млн рублей за падение мешка шкукатурки на коллегу

Согласно решению суда, рабочий признан виновным. Ему предстоит отбыть год и десять месяцев исправительных работ и выплатить пострадавшим компенсацию по 500 тысяч рублей каждому. При этом наказание следует считать фактически отбытым, так как мужчина уже провел аналогичный срок в СИЗО.