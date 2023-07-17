Новосибирский строитель заплатит 1 млн рублей за падение мешка шкукатурки на коллегу

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:17
«Рассмотрено уголовное дело в отношении Абдумаликова Шохжахона Содикжона угли, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — указано на сайте Калининского районного суда.
Согласно решению суда, рабочий признан виновным. Ему предстоит отбыть год и десять месяцев исправительных работ и выплатить пострадавшим компенсацию по 500 тысяч рублей каждому. При этом наказание следует считать фактически отбытым, так как мужчина уже провел аналогичный срок в СИЗО.
Несчастный случай произошел в октябре прошлого года. Находясь на двенадцатом этаже строящегося дома, мужчина не удержал мешок со штукатуркой и уронил его на голову напарнику. В результате тот погиб на месте.