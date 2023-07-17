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Новосибирский строитель заплатит 1 млн рублей за падение мешка шкукатурки на коллегу

17 июля 2023, 08:14
Фото: Управление судебного департамента в НСО
Рабочий признан виновным

В Новосибирске вынесли приговор рабочему, прибившему напарника мешком штукатурки

В Новосибирске вынесли приговор строителю Шохжахону Абдулмаликову. Мужчину признали виновным за гибель коллеги на стройке.
«Рассмотрено уголовное дело в отношении Абдумаликова Шохжахона Содикжона угли, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — указано на сайте Калининского районного суда.
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Согласно решению суда, рабочий признан виновным. Ему предстоит отбыть год и десять месяцев исправительных работ и выплатить пострадавшим компенсацию по 500 тысяч рублей каждому. При этом наказание следует считать фактически отбытым, так как мужчина уже провел аналогичный срок в СИЗО.

Несчастный случай произошел в октябре прошлого года. Находясь на двенадцатом этаже строящегося дома, мужчина не удержал мешок со штукатуркой и уронил его на голову напарнику. В результате тот погиб на месте.

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