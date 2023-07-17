Новосибирцев напугало исчезновение Поклонного креста

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:57
Как сообщили «НГС Новосибирск» местные жители, Поклонный крест стоял на высокой скале неподалеку от реки Инь. Его могли видеть водители, проезжающие по Бердскому шоссе. Однако в прошедшие выходные святыня исчезла. «Факт пугающий», — прокомментировал верующий сибиряк.
Однако в Новосибирской епархии успокоили прихожан. Исчезновение Поклонного креста связано с его заменой на новый. Старый же крест попросту демонтировали. Дата установки пока неизвестна.
Стоит отметить, что Поклонный крест уже стал одной из местных достопримечательностей. Святыню установили на въезде в город в 2003 году к ознаменованию 110-летнего юбилея Новосибирска и 80-летней годовщины основания Новосибирской епархии.