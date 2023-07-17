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Новосибирцев напугало исчезновение Поклонного креста

17 июля 2023, 08:54
Фото: pxhere.com
Верующих сибиряков напугала пропажа креста

В Новосибирске верующих напугала пропажа Поклонного креста

В Новосибирске с Бердского шоссе исчез Поклонный крест. Это очень напугало верующих горожан.

Как сообщили «НГС Новосибирск» местные жители, Поклонный крест стоял на высокой скале неподалеку от реки Инь. Его могли видеть водители, проезжающие по Бердскому шоссе. Однако в прошедшие выходные святыня исчезла. «Факт пугающий», — прокомментировал верующий сибиряк.

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Однако в Новосибирской епархии успокоили прихожан. Исчезновение Поклонного креста связано с его заменой на новый. Старый же крест попросту демонтировали. Дата установки пока неизвестна.

Стоит отметить, что Поклонный крест уже стал одной из местных достопримечательностей. Святыню установили на въезде в город в 2003 году к ознаменованию 110-летнего юбилея Новосибирска и 80-летней годовщины основания Новосибирской епархии.

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Религия#Православие
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