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Новосибирцы назвали зарплату мечты в 2023 году

17 июля 2023, 12:15
Фото: Midjourney
Новосибирцы хотят получать 136 тысяч рублей в месяц
Жители Новосибирска мечтают зарабатывать 136 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает сервис «Работа.ру».

Аналитики опросили новосибирцев и выяснили, что они хотят получать за свой труд 136 296 рублей ежемесячно. Подобные финансовые желания возвели наш регион на 7 место рейтинга среди других субъектов РФ.

Первое место у Тюмени. Местные жители, как оказалось, претендуют на зарплату в размере 221 000 рублей.

Скромнее оказались москвичи. Идеальный размер зарплаты для них — 193 тысячи рублей. В Воронеже мечтают о сумме в 132 954 рубля.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области заявил, что бюджетников ждет повышение зарплат осенью 2023 года.

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#Алина Шефер#Общество#Зарплата#Опрос#Новосибирск#Новосибирская область
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