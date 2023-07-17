Новосибирцы назвали зарплату мечты в 2023 году

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Аналитики опросили новосибирцев и выяснили, что они хотят получать за свой труд 136 296 рублей ежемесячно. Подобные финансовые желания возвели наш регион на 7 место рейтинга среди других субъектов РФ.
Первое место у Тюмени. Местные жители, как оказалось, претендуют на зарплату в размере 221 000 рублей.
Скромнее оказались москвичи. Идеальный размер зарплаты для них — 193 тысячи рублей. В Воронеже мечтают о сумме в 132 954 рубля.
Напомним, ранее губернатор Новосибирской области заявил, что бюджетников ждет повышение зарплат осенью 2023 года.