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«Он равен нулю»: директор рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Мочище о риске его отмены

17 июля 2023, 10:06. Обновлено в 10:29
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Это уже третий вариант афиши фестиваля "Ветер Сибири" в Новосибирске, на прежних афишах были другие музыканты
Рок-фестиваль «Ветер Сибири» в 2022 году отменили в Бийске из-за коронавируса. В 2023 году его перенесли в Новосибирск на аэродром в Мочище с 11 по 13 августа. Однако остаются опасения, что фестиваль могут отменить. Директор фестиваля Евгений Анциферов рассказал, как проходит подготовка к событию.

«В Сибири таких масштабных фестивалей не было»

 — Расскажите, пожалуйста, как проходит подготовка к фестивалю?

— Первый этап по заключению договоров с артистами у нас завершён. Сейчас идет второй этап — работа с подрядчиками. Мероприятие такого масштаба не может проходить без участия администрации области и района. Есть огромный пласт задач, которые невозможно выполнить без участия как администрации региона, так и управления МВД. Сейчас переговоры на заключительном этапе. Сама площадка достаточно подготовлена к проведению подобных мероприятий. Площадка имеет ограждение, имеет скошенный газон, обработанный от клещей. (На аэродроме в Мочище ежегодно проводится авиашоу, собирающее порядка 100 тысяч зрителей. Авиашоу 2023 пройдет с 28 по 30 июля. Прим.ред.) Это немаловажно для проведения таких мероприятий. Основная работа по монтажу начнется с 30 июля и до 10 августа. 10 августа в 12 часов уже открытие фестиваля, к этому моменту уже все будет готово.

 — А сколько зрителей планируется собрать?

Площадка вмещает до 50-60 тысяч человек. У нас людей соберется меньше, порядка 15-20 тысяч. Хотя мы надеемся, что может быть и больше 25 тысяч человек.

Директор фестиваля Евгений Анциферов уверен, что риск отмены рок-фестиваля в 2023 году равен нулюДиректор фестиваля Евгений Анциферов уверен, что риск отмены рок-фестиваля в 2023 году равен нулю
Директор фестиваля Евгений Анциферов уверен, что риск отмены рок-фестиваля в 2023 году равен нулю
Фото: Пресс-служба фестиваля "Ветер Сибири"

— Каков будет фестиваль по масштабу по сравнению с другими известными рок-фестивалями в России?

— У каждого фестиваля есть определенный масштаб. С фестивалем «Нашествие» нам, конечно, тягаться не стоит. Там аудитория насчитывала примерно 200 тысяч. Масштаб фестиваля «Ветр Сибири» сопоставим со всеми крупными российскими фестивалями. В принципе, всё, что принято на таких мероприятиях, будет: несколько сцен, зона фуд-кортов, палаточный лагерь, большая зона парковки, магазины, развлечение, экскурсии. Интересно ещё и то, что фестиваль пройдёт на территории аэродрома, а это уникальная возможность не только сфотографироваться с самолётом, но и прыгнуть с парашюта.

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Какие группы приедут на фестиваль «Ветер Сибири» 2023 в Новосибирск

— А какие артисты будут выступать на сцене? Если кто-то особенный, кого хочет услышать аудитория?

— Мы старались максимально учесть все возможные интересы зрителей и весь спектр музыкальных направлений и течений рок-музыки. Надо отметить, что в Сибири таких масштабных фестивалей не было. Со всех близлежащих регионов приедут любители рок-музыки. Будут коллективы из каждого региона Сибири, Казахстана, а основные выступающие — это группы из Москвы и Питера. У нас на сцене будут «The Hatters», «Ария», Владимир Кузьмин, Вадим Самойлов, «Мукка», «Слот» и многие другие.

Фотографии с концертов групп «Слот», «План Ломоносова», «The Hatters», «Северный флот».Фотографии с концертов групп «Слот», «План Ломоносова», «The Hatters», «Северный флот».
Фотографии с концертов групп «Слот», «План Ломоносова», «The Hatters», «Северный флот».Фотографии с концертов групп «Слот», «План Ломоносова», «The Hatters», «Северный флот».
Фотографии с концертов групп «Слот», «План Ломоносова», «The Hatters», «Северный флот».Фотографии с концертов групп «Слот», «План Ломоносова», «The Hatters», «Северный флот».
Фотографии с концертов групп «Слот», «План Ломоносова», «The Hatters», «Северный флот».Фотографии с концертов групп «Слот», «План Ломоносова», «The Hatters», «Северный флот».
Фотографии с концертов групп «Слот», «План Ломоносова», «The Hatters», «Северный флот».
Фото: фото Дениса Винокурова.

«Фестиваль — это живой организм, не концерт»

— Как изменения в составе участников повлияли на покупку билетов или численность потенциальных посетителей?

— Фестиваль — это живой организм, не концерт. Что-то появляется, что-то исчезает. Зрители должны понимать, что они покупают билет не на выступление артиста, а на фестиваль. Это совершенно другая история. На фестивале ты получаешь абсолютно другой спектр эмоций, потому что здесь совершенно другая атмосфера. Здесь атмосфера праздника. Мы не проводили срезов, как влияет тот или иной исполнитель на продажи. Мы знаем, что продажи у нас идут, они не останавливались, поэтому никак это не влияет. Мы не меняли состав фестиваля кардинально. Это изменения составляют 3-5% максимум от заявленной в начале афиши. Об этом мы предупреждаем. Собственно говоря, мы не видим какой-то бурной реакции аудитории.

— Есть ли какие-то опасения, что может что-то снова меняться в афише до начала фестиваля?

— Если я скажу «нет», это будет лукавство. На сегодняшний день никаких предпосылок для того, чтобы лайн-ап менялся, нет. Однако вот накануне группа «Три дня дождя» объявила, что у них изменились обстоятельства и выступить на фестивале они не смогут. Эти обстоятельства не зависят от нас.

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— Скажите, «Звери» тоже изначально планировались?

— Да, группа «Звери» планировалась, но на момент обсуждения новой даты в 2023 году они уже не могли выступать, поэтому не были заявлены.

Эта афиша фестиваля «Ветер Сибири» уже устарелаЭта афиша фестиваля «Ветер Сибири» уже устарела
Эта афиша фестиваля «Ветер Сибири» уже устарела
Фото: пресс-служба фестиваля «Ветер Сибири».

— Как думаете, уход «Сплин» с афиши как-то отразился на фестивале?

— В целом, никак не отразился их уход с афиш. Повторюсь, это фестиваль, а не концерт. Кто-то вообще не обратил на это внимание, кто-то обратил, посожалел… Мы не фиксируем никаких больших перепадов в настроениях аудитории на уход групп.

— На сегодняшний день насколько велик риск отмены рок-фестиваля?

— На текущую секунду он равен нулю.

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— Не боитесь ли вы отмены фестиваля из-за протестов православных активистов, потому что их позиции в Новосибирске довольно сильные? Знаете ли вы про Совет отцов?

— Нет, мы не боимся, потому что у нас мероприятие абсолютно лояльное по отношению ко всем слоям, в том числе и к православным, и к другим религиям. У нас всё с этим хорошо.

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— Что с уборкой мусора после фестиваля?

— Надо понимать, что фестиваль — это такая история, которая генерирует очень большое количество мусора. Люди много едят, много пьют, много времени вообще проводят на фестивале. Уборка будет ежедневная в течение дня и вечерняя.

На фестивале обещаны: парковки, сцены, фуд-корты, зоны горячего питания, палаточные городки.На фестивале обещаны: парковки, сцены, фуд-корты, зоны горячего питания, палаточные городки.
На фестивале обещаны: парковки, сцены, фуд-корты, зоны горячего питания, палаточные городки.
Фото: Пресс-служба фестиваля "Ветер Сибири"

— Будет ли разрешён алкоголь на фестивале?

— Алкоголь запрещён на территорию фестиваля за исключением пива. В состоянии сильного алкогольного опьянения нельзя будет пройти.

— Сколько парковочных мест на этом аэродроме? Была проблема с парковочными местами во время авиашоу в Мочищах.

— Масштабы авиашоу и фестиваля нельзя сравнить, потому что численность зрителей в три раза меньше. Но есть еще такая история, как подъездные пути, которые имеют определенную пропускную способность и рассчитаны на определенный поток и трафик. Поэтому мы всем рекомендуем на всякий случай пользоваться общественным транспортом, фестивальными шаттлами, которые будут ходить из центра Новосибирска. На основной парковке порядка 5 тысяч мест. На запасной столько же.

— Как в целом организована инфраструктура фестиваля?

— Организация фестиваля — это совместный труд с муниципальными властями. С ними оговорены все условности. На территории фестиваля, разумеется, будут туалеты. Душ также будет предусмотрен для людей, которые будут жить на территории аэродрома. Мы всем, кто будет на территории фестиваля, представляем бесплатно воду. Это питьевая вода, которая будет наливаться в тару гостей фестиваля абсолютно бесплатно, в том количестве, в котором им необходимо.

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