— Фестиваль — это живой организм, не концерт. Что-то появляется, что-то исчезает. Зрители должны понимать, что они покупают билет не на выступление артиста, а на фестиваль. Это совершенно другая история. На фестивале ты получаешь абсолютно другой спектр эмоций, потому что здесь совершенно другая атмосфера. Здесь атмосфера праздника. Мы не проводили срезов, как влияет тот или иной исполнитель на продажи. Мы знаем, что продажи у нас идут, они не останавливались, поэтому никак это не влияет. Мы не меняли состав фестиваля кардинально. Это изменения составляют 3-5% максимум от заявленной в начале афиши. Об этом мы предупреждаем. Собственно говоря, мы не видим какой-то бурной реакции аудитории.