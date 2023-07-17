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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:47

Пилотный проект «Дети в семье» запустят в Сахалинской области

17 июля 2023, 07:35
«Дети в семье» — служба помощи семьям в сложной ситуации.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова договорились о создании в регионе службы помощи «Дети в семье».

Как сообщила пресс-служба правительства области, новая структура призвана оказывать помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Мария Львова-Белова подчеркнула, что региональное правительство очень чутко, всерьёз и с душой подходит к решению социальных проблем. Большое внимание в островных учреждениях уделяется вопросам образования, медицины и ухода за детьми.

— Даже самый хороший детский дом не заменит ребёнку семью, — сказала Мария Львова-Белова. — И поэтому так важна сегодня поддержка семей, особенно тех, которые оказались в сложной ситуации. В связи с этим в рамках поручения Президента РФ мы создаем службу «Дети в семье».

Фото: Правительство Сахалинской области

По словам уполномоченной по правам ребёнка, служба будет оказывать помощь тем семьям, которым еще можно помочь, у которых есть реабилитационный потенциал воспитывать детей.

— Ну, а если будет очевидно, что детям в таком окружении очень плохо и надежды на перемены к лучшему нет, служба будет заниматься поиском и сопровождением замещающих семей. Сахалинская область станет одним из пилотных регионов, где начнёт работу проект. Уверена, здесь есть все условия для его успешного запуска, — отметила Мария Львова-Белова.

Глава островного региона Валерий Лимаренко сказал, что в Сахалинской области уже существуют и успешно функционируют проекты, которые помогают родителям, сбившимся с пути, встать на верный курс, преодолеть проблемы и выйти из-за черты бедности.

— Некоторые ситуации требуют человекоцентричного подхода, нестандартного решения для конкретной семьи. Их нужно решать неформально и быстро, чтобы было сделано все для защиты интересов ребенка. Проект «Дети в семье» нужен как раз для этого. Он очень похож на наши региональные проекты, в рамках которых мы помогаем семьям выйти из-за черты бедности, решаем вопросы наших военнослужащих. Такой же подход будем применять и в работе по защите интересов детей, — рассказал Валерий Лимаренко.

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