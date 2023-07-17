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«Пора бить»: новосибирский депутат Антонов отреагировал на ЧП на Крымском мосту

17 июля 2023, 06:16
Фото: Rosavtodor / wikipedia.org
На Крымском мосту произошло ЧП

Депутат горсовета Антонов жестко отреагировал на ЧП на Крымском мосту

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП. Из-за него приостановлено движение транспорта. На ситуацию уже отреагировал депутат горсовета Новосибирска и советник главы ДНР Ростислав Антонов. Он пишет в ТГ-канале, что по мосту нанесен удар.

«Украинские силы явно настроены нарушить коммуникации между материком и полуостровом и нанести, тем самым, максимально возможный вред России», — сообщает депутат Антонов в «Телеграм». Он убежден, что по мосту нанесен удар.

«Ну, вот мы и получили результат [возможной атаки ВСУ]. Если мы хотим приблизить победу, то пора бить по центрам принятия решений на Украине. Чтобы решений там больше никто не принимал», — жестко высказался Антонов в Telegram-канале.
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Также Ростислав Антонов напомнил о недавнем интервью министра обороны Украины, в котором Алексей Резников заявил, что ВСУ намерены применять весь свой арсенал для атак на объекты российской инфраструктуры.

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Возможная атака на Крымский мост произошла в ночь на 17 июля. По данным Telegram-канале «Военкоры Русской весны», в промежутке между 03.00 и 03.20 ночи, на мосту прогремели взрывы. Сообщается о приостановлении транспортного потока — в том числе, железнодорожного и паромного — и многокилометровой пробке. Глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал жителям передвигаться через новые российские регионы, соответствующий маршрут организуют в ближайшее время.

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#Россия#Спецоперация#Ростислав Антонов#Крымский мост#ЧП#Депутат
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