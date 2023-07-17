«Пора бить»: новосибирский депутат Антонов отреагировал на ЧП на Крымском мосту

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
«Украинские силы явно настроены нарушить коммуникации между материком и полуостровом и нанести, тем самым, максимально возможный вред России», — сообщает депутат Антонов в «Телеграм». Он убежден, что по мосту нанесен удар.
«Ну, вот мы и получили результат [возможной атаки ВСУ]. Если мы хотим приблизить победу, то пора бить по центрам принятия решений на Украине. Чтобы решений там больше никто не принимал», — жестко высказался Антонов в Telegram-канале.
Также Ростислав Антонов напомнил о недавнем интервью министра обороны Украины, в котором Алексей Резников заявил, что ВСУ намерены применять весь свой арсенал для атак на объекты российской инфраструктуры.
Возможная атака на Крымский мост произошла в ночь на 17 июля. По данным Telegram-канале «Военкоры Русской весны», в промежутке между 03.00 и 03.20 ночи, на мосту прогремели взрывы. Сообщается о приостановлении транспортного потока — в том числе, железнодорожного и паромного — и многокилометровой пробке. Глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал жителям передвигаться через новые российские регионы, соответствующий маршрут организуют в ближайшее время.