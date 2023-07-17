«Пора бить»: новосибирский депутат Антонов отреагировал на ЧП на Крымском мосту

Возможная атака на Крымский мост произошла в ночь на 17 июля. По данным Telegram-канале «Военкоры Русской весны», в промежутке между 03.00 и 03.20 ночи, на мосту прогремели взрывы. Сообщается о приостановлении транспортного потока — в том числе, железнодорожного и паромного — и многокилометровой пробке. Глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал жителям передвигаться через новые российские регионы, соответствующий маршрут организуют в ближайшее время.