Посетителям Новосибирского зоопарка предлагают бесплатно зарядить электромобиль

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
«На автомобильной парковке возле Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило появились в доступе две электрические зарядные станции для автомобилей TYPE 1 и TYPE 2», — сообщается в официальном паблике Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».
Подзарядить электромобили можно бесплатно. Для этого водителям нужно подъехать к свободной станции и подключить коннектор к зарядному порту. Благодаря этому они смогут с комфортом для себя прогуляться по зоопарку и не опасаться внезапной разрядки аккумулятора транспортного средства.