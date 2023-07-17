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Посетителям Новосибирского зоопарка предлагают бесплатно зарядить электромобиль

17 июля 2023, 07:45
Фото: pxhere.com
Руководство Новосибирского зоопарка позаботилось об экологии

Возле Новосибирского зоопарка появились зарядные станции для электромобилей

Посетители Новосибирского зоопарка, имеющие электромобили, смогут бесплатно их зарядить. С этой целью для них установили две зарядные станции.
«На автомобильной парковке возле Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило появились в доступе две электрические зарядные станции для автомобилей TYPE 1 и TYPE 2», — сообщается в официальном паблике Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Подзарядить электромобили можно бесплатно. Для этого водителям нужно подъехать к свободной станции и подключить коннектор к зарядному порту. Благодаря этому они смогут с комфортом для себя прогуляться по зоопарку и не опасаться внезапной разрядки аккумулятора транспортного средства.

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#Новосибирск#Экология#Александр Ляхов#Новосибирский зоопарк#Автомобили
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