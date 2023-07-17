Посетителям Новосибирского зоопарка предлагают бесплатно зарядить электромобиль

Подзарядить электромобили можно бесплатно. Для этого водителям нужно подъехать к свободной станции и подключить коннектор к зарядному порту. Благодаря этому они смогут с комфортом для себя прогуляться по зоопарку и не опасаться внезапной разрядки аккумулятора транспортного средства.