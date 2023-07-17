Председатель Госдумы попросил защитить директоров школ от неправомерных обвинений

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Председатель Госдумы выразил мнение, что вместо административных взысканий в таких случаях можно обратиться к нормативным подзаконным актам, чтобы проверяющие органы реагировали и принимали решения, когда финансирование было предоставлено, но неэффективно использовано.
Володин подчеркнул, что ответственность за финансирование образования лежит на главе района или города, а не на руководителях образовательных учреждений. Контрольно-надзорные органы должны проводить проверки только в том случае, если органы власти, отвечающие за образование, выполнили свои обязательства и предоставили необходимое финансирование.
В свете обозначенных проблем в Госдуме подготовят предложение, которое будет обсуждаться с правительством.