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Председатель Госдумы попросил защитить директоров школ от неправомерных обвинений

17 июля 2023, 13:39
Фото: 1MI
В ходе «правительственного часа» председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с призывом защитить директоров школ, детских садов и глав муниципалитетов от неправомерных наказаний. Он подчеркнул, что нельзя наказывать за неисполнение полномочий, которые не обеспечены финансированием.

Володин отметил, что проверочные мероприятия, проводимые контрольно-надзорными органами, не учитывают финансовую обеспеченность образовательных учреждений. Это приводит к неправомерным наказаниям руководителей, несмотря на то что средства для их работы не были выделены, пишет ДумаТВ.

Председатель Госдумы выразил мнение, что вместо административных взысканий в таких случаях можно обратиться к нормативным подзаконным актам, чтобы проверяющие органы реагировали и принимали решения, когда финансирование было предоставлено, но неэффективно использовано.

Володин подчеркнул, что ответственность за финансирование образования лежит на главе района или города, а не на руководителях образовательных учреждений. Контрольно-надзорные органы должны проводить проверки только в том случае, если органы власти, отвечающие за образование, выполнили свои обязательства и предоставили необходимое финансирование.

В свете обозначенных проблем в Госдуме подготовят предложение, которое будет обсуждаться с правительством.

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