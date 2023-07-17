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У берега нашли тело председателя СНТ «Автомобилист» — новосибирцы говорят об убийстве

17 июля 2023, 06:32
Фото: 1MI
Неизвестно, что стало причиной смерти
Тело председателя СНТ «Автомобилист» было найдено на берегу реки Обь под Новосибирском, судя по утверждениям местных жителей, он был убит, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.

15 июля на берегу реки Обь под Новосибирском обнаружили тело мужчины. По словам жителей СНТ «Автомобилист», это произошло возле их поселка. Они утверждают, что погиб председатель СНТ.

Местные жители говорят о том, что председатель СНТ был убит с особой жестокостью — его горло было перерезано, пишет НГС. Информация о преступлении активно обсуждается среди дачников. Однако официального подтверждения этому нет.

В Следственном комитете Новосибирской области сообщили только о том, что было найдено тело мужчины. Сейчас проводятся необходимые экспертизы и выясняются обстоятельства данного события.

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