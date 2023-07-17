Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
15 июля на берегу реки Обь под Новосибирском обнаружили тело мужчины. По словам жителей СНТ «Автомобилист», это произошло возле их поселка. Они утверждают, что погиб председатель СНТ.
Местные жители говорят о том, что председатель СНТ был убит с особой жестокостью — его горло было перерезано, пишет НГС. Информация о преступлении активно обсуждается среди дачников. Однако официального подтверждения этому нет.
В Следственном комитете Новосибирской области сообщили только о том, что было найдено тело мужчины. Сейчас проводятся необходимые экспертизы и выясняются обстоятельства данного события.