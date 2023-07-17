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В Чулымском районе обнаружили разорившую курятник чупакабру

17 июля 2023, 07:15
Фото: Чулымская газета
Что за существо проникло в село, пока неизвестно

В новосибирском селе местные жители встретились с чупакаброй

В Чулымском районе местная жительница столкнулась с неизвестным науке животным. Странное животное залезло к ней в курятник.

Как сообщает «Чулымская газета», жительница села Иткуль Елена Константинова услышала во дворе шум и увидела, как какое-то странное существо гоняет домашнюю птицу. Увидев женщину, животное забилось в угол и зашипело. Сельчанка утверждает, что до этого зверь прыгал подобно кенгуру.

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Судя по всему, неизвестный гость был убит или же сдох по неизвестным причинам, поскольку сейчас его тело находится в ветеринарной лаборатории. Специалисты призваны выяснить, что это за животное и не страдало ли оно бешенством. Председатель местного общества охотников и рыболовов Сергей Анпилов уже заявил, что это может быть помесью гиены и шакала, до этого чудище в Чулымском районе не видели.

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Стоит отметить, что животное во многом напоминает известного персонажа «городской легенды» чупакабру. Согласно подобным байкам, существо пьет кровь у скота в Мексике и странах Латинской Америки. Зачастую за чупакабру люди принимают мутировавших по различным причинам, либо больных шакалов, волков и собак. Официальная наука существование подобного зверя не признает. Кто же появился в селе Иткуль, должны выяснить ветеринары.

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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Животные#Животное#Ветеринария
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