В Чулымском районе обнаружили разорившую курятник чупакабру

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Как сообщает «Чулымская газета», жительница села Иткуль Елена Константинова услышала во дворе шум и увидела, как какое-то странное существо гоняет домашнюю птицу. Увидев женщину, животное забилось в угол и зашипело. Сельчанка утверждает, что до этого зверь прыгал подобно кенгуру.
Судя по всему, неизвестный гость был убит или же сдох по неизвестным причинам, поскольку сейчас его тело находится в ветеринарной лаборатории. Специалисты призваны выяснить, что это за животное и не страдало ли оно бешенством. Председатель местного общества охотников и рыболовов Сергей Анпилов уже заявил, что это может быть помесью гиены и шакала, до этого чудище в Чулымском районе не видели.
Стоит отметить, что животное во многом напоминает известного персонажа «городской легенды» чупакабру. Согласно подобным байкам, существо пьет кровь у скота в Мексике и странах Латинской Америки. Зачастую за чупакабру люди принимают мутировавших по различным причинам, либо больных шакалов, волков и собак. Официальная наука существование подобного зверя не признает. Кто же появился в селе Иткуль, должны выяснить ветеринары.