В Чулымском районе обнаружили разорившую курятник чупакабру

Судя по всему, неизвестный гость был убит или же сдох по неизвестным причинам, поскольку сейчас его тело находится в ветеринарной лаборатории. Специалисты призваны выяснить, что это за животное и не страдало ли оно бешенством. Председатель местного общества охотников и рыболовов Сергей Анпилов уже заявил, что это может быть помесью гиены и шакала, до этого чудище в Чулымском районе не видели.