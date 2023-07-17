В Новосибирске могут ввести штраф за выгул собак без намордника

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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По всей России планируется введение штрафов за выгул собак определенных пород без намордника и поводка в общественных местах.
Согласно перечню, установленному правительством в 2019 году, к таким породам относятся акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды, бразильский бульдог.
Правительство поддержало данное предложение, однако требуется его доработка в соответствии с замечаниями до внесения в Государственную Думу, сообщают «Известия».