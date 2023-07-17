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В Новосибирске могут ввести штраф за выгул собак без намордника

17 июля 2023, 04:54
Фото: Midjourney
Штраф - от одной до трех тысяч рублей
В России планируется введение штрафа до трех тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка.

По всей России планируется введение штрафов за выгул собак определенных пород без намордника и поводка в общественных местах.

Согласно перечню, установленному правительством в 2019 году, к таким породам относятся акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды, бразильский бульдог.

Правительство поддержало данное предложение, однако требуется его доработка в соответствии с замечаниями до внесения в Государственную Думу, сообщают «Известия».

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