Сквер на улице Орджоникидзе, перед зданием «Ростелекома», открыли в 2012 году за счет средств компании S7, в честь 20-летия со дня образования базового авиаперевозчика аэропорта Толмачево. До этого на месте будущего сквера располагался пустырь. В 2002 году было принято решение о строительстве здесь 27-этажного бизнес-центра «Новосибирск-PLAZA» (застройщик — «Сибирьстройинвест»), однако к 2010 году застройщик так и не выполнил своих обязательств, забив в грунт всего несколько свай. В итоге землю у строительной компании пришлось забирать через суд.