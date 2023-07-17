Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Реконструкцию сквера «Крылья Сибири» на улице Орджоникидзе в центре Новосибирска постараются завершить до конца 2023 года. Мэрия представила проект изменений, который предполагает замену тротуарной плитки, установку парковых качелей и современных скамеек, будет реконструирована чаша фонтана. Будет сохранена и «авиационная» составляющая.
«Мы планируем световые конструкции сделать в виде летящего самолета, соответственно, его инверсионного следа, который будет за этим самолетом распространяться. Надеемся, будет красиво», — сообщил генеральный представитель группы компаний S7 в странах Средней Азии и аэропорту «Толмачево» Евгений Чернышов.
Финансировать реконструкцию будет авиакомпания S7. Стоимость проекта представитель авиакомпании не назвал, но подчеркнул, что будет «сделано недешево и хорошо».
Общественное обсуждение проекта проходит на сайте «Зеленый Новосибирск», свои замечания можно оставить там до 25 июня.
Сквер на улице Орджоникидзе, перед зданием «Ростелекома», открыли в 2012 году за счет средств компании S7, в честь 20-летия со дня образования базового авиаперевозчика аэропорта Толмачево. До этого на месте будущего сквера располагался пустырь. В 2002 году было принято решение о строительстве здесь 27-этажного бизнес-центра «Новосибирск-PLAZA» (застройщик — «Сибирьстройинвест»), однако к 2010 году застройщик так и не выполнил своих обязательств, забив в грунт всего несколько свай. В итоге землю у строительной компании пришлось забирать через суд.