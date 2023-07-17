atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Изображение материала

В Новосибирске представили проект реконструкции сквера «Крылья Сибири»

17 июля 2023, 09:25
Фото: green.novo-sibirsk.ru
Реконструкцию планируют закончить до конца текущего года
Сквер S7 получит подсветку в виде инверсионного следа от самолета, парковые качели и новое озеленение

Реконструкцию сквера «Крылья Сибири» на улице Орджоникидзе в центре Новосибирска постараются завершить до конца 2023 года. Мэрия представила проект изменений, который предполагает замену тротуарной плитки, установку парковых качелей и современных скамеек, будет реконструирована чаша фонтана. Будет сохранена и «авиационная» составляющая.

Сейчас сквер находится в удручающем состоянииСейчас сквер находится в удручающем состоянии
Сейчас сквер находится в удручающем состоянии
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
«Мы планируем световые конструкции сделать в виде летящего самолета, соответственно, его инверсионного следа, который будет за этим самолетом распространяться. Надеемся, будет красиво», — сообщил генеральный представитель группы компаний S7 в странах Средней Азии и аэропорту «Толмачево» Евгений Чернышов.

Финансировать реконструкцию будет авиакомпания S7. Стоимость проекта представитель авиакомпании не назвал, но подчеркнул, что будет «сделано недешево и хорошо».

Общественное обсуждение проекта проходит на сайте «Зеленый Новосибирск», свои замечания можно оставить там до 25 июня.

Фонтан с шаром тоже обновятФонтан с шаром тоже обновят
Фонтан с шаром тоже обновят
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Сквер на улице Орджоникидзе, перед зданием «Ростелекома», открыли в 2012 году за счет средств компании S7, в честь 20-летия со дня образования базового авиаперевозчика аэропорта Толмачево. До этого на месте будущего сквера располагался пустырь. В 2002 году было принято решение о строительстве здесь 27-этажного бизнес-центра «Новосибирск-PLAZA» (застройщик — «Сибирьстройинвест»), однако к 2010 году застройщик так и не выполнил своих обязательств, забив в грунт всего несколько свай. В итоге землю у строительной компании пришлось забирать через суд.

Читайте также:
На подсветку Первомайского сквера в Новосибирске направят свыше 13 миллионовВ Новосибирске начали благоустраивать сквер возле циркаВ Новосибирске благоустройство сквера на Демакова начнется в 2024 году
#Сквер#S7#Реконструкция#Город#Новосибирск
Подпишитесь
СТС, ТНТ, Домашний: какие телеканалы отключили в Новосибирске 17 июля 2023 и почему
Сегодня, 01:51
Где можно собрать ягоды в Новосибирской области: список садов с клубникой и малиной
Вчера, 09:52
198-метровую телебашню в Новосибирске превратят в гигантскую световую инсталляцию
Сегодня, 05:17
Новосибирцев предупреждают о мощной буре до 30 м/с на следующей неделе
Вчера, 16:00
Вся семья погибла в ДТП: чудом выжившему мальчику из Новосибирска собирают деньги
Сегодня, 02:57
В Новосибирске назвали детский лагерь, куда привезут малолетних хулиганов
Сегодня, 04:12