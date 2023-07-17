В Новосибирске пьяная собачница натравила пса на дачников

Хозяйка пса была нетрезвой, но решила подружить питомцев, так как тот якобы очень дружелюбен. Когда дачники отказались, «добрая» собака набросилась на шпица и покусала его за тело и хвост. У животного началось кровотечение, но женщина никак не отреагировала на произошедшее.