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В Новосибирске пьяная собачница натравила пса на дачников

17 июля 2023, 10:59
Фото: pxhere.com
Пес едва не загрыз людей
В Новосибирске произошло очередное нападение собаки на людей. Агрессивный пес едва не загрыз детей.

Как сообщает VN.ru, нападение произошло в одном из дачных кооперативов. Семья с детьми решила прогуляться по берегу вместе со шпицем, когда заметили собаку породы кане-корсо. При этом весьма огромный пес был без намордника и поводка.

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Хозяйка пса была нетрезвой, но решила подружить питомцев, так как тот якобы очень дружелюбен. Когда дачники отказались, «добрая» собака набросилась на шпица и покусала его за тело и хвост. У животного началось кровотечение, но женщина никак не отреагировала на произошедшее.

Хозяйка шпица пыталась защитить песика, когда агрессивный кане-корсо прокусил ей руку. Позже агрессивная собачница натравила животное на детей, их удалось спасти только чудом.

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В итоге пострадавшей сибирячке назначили серию уколов от бешенства и амбулаторное лечение. Женщина написала заявление в полицию, но агрессивные соседи уже начали ей угрожать.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Животные#Нападение#Собака
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