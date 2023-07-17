В Новосибирске пьяная собачница натравила пса на дачников

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Как сообщает VN.ru, нападение произошло в одном из дачных кооперативов. Семья с детьми решила прогуляться по берегу вместе со шпицем, когда заметили собаку породы кане-корсо. При этом весьма огромный пес был без намордника и поводка.
Хозяйка пса была нетрезвой, но решила подружить питомцев, так как тот якобы очень дружелюбен. Когда дачники отказались, «добрая» собака набросилась на шпица и покусала его за тело и хвост. У животного началось кровотечение, но женщина никак не отреагировала на произошедшее.
Хозяйка шпица пыталась защитить песика, когда агрессивный кане-корсо прокусил ей руку. Позже агрессивная собачница натравила животное на детей, их удалось спасти только чудом.
В итоге пострадавшей сибирячке назначили серию уколов от бешенства и амбулаторное лечение. Женщина написала заявление в полицию, но агрессивные соседи уже начали ей угрожать.