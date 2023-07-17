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В Новосибирске рыбак поймал гигантскую щуку в Оби

17 июля 2023, 06:32
Фото: Денис Дубровин
Житель Новосибирска Денис Дубровин поймал из Оби щуку, длина которой составила 1 метр 24 см. Трофеем рыбак похвастался в соцсетях.
«Была большая приманка — Narval Biggy Boy 20 cm. Он принес большой улов, длина щуки составила 1 метр 24 сантиметра», — рассказал Денис.

Мужчина не стал раскрывать место, где выловил такую огромную рыбу. Возможно, не хочет, чтобы щука снова попала на чей-то крючок так, как сам он ее отпустил обратно в реку.

Напомним, последний рекорд по вылову гигантской щуки принадлежал новосибирцу Сергею, который выловил в Болотнинском районе рыбу весом 10 кг. Мужчина тоже отпустил ее в воду после фотосессии.

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#Алина Шефер#Рыба#Рыбалка#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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