В Новосибирске рыбак поймал гигантскую щуку в Оби

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
«Была большая приманка — Narval Biggy Boy 20 cm. Он принес большой улов, длина щуки составила 1 метр 24 сантиметра», — рассказал Денис.
Мужчина не стал раскрывать место, где выловил такую огромную рыбу. Возможно, не хочет, чтобы щука снова попала на чей-то крючок так, как сам он ее отпустил обратно в реку.
Напомним, последний рекорд по вылову гигантской щуки принадлежал новосибирцу Сергею, который выловил в Болотнинском районе рыбу весом 10 кг. Мужчина тоже отпустил ее в воду после фотосессии.