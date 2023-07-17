В России утвердили «Концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций»

Posted 17 июля, 15:00
Published 17 июля, 15:00
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Утверждение концепции подтверждает приоритетность квантовых решений для технологического развития страны. Это даст импульс развитию направления, позволит ускорить программу коммерциализации технологий и привлечь новых инвесторов и потребителей. ОАО «РЖД» совместно с ФОИВами, регулятором и заинтересованными участниками экосистемы отрасли подготовит предложения по поэтапному и системному реформированию нормативно-правовой базы в целях реализации Концепции.
В рамках утвержденной Правительством России дорожной карты по развитию высокотехнологичного направления «Квантовые коммуникации» ОАО «РЖД» при участии Технического комитета 194 «Кибер-физические системы» (ТК 194) ведет разработку национальных стандартов квантовых коммуникаций.
«Квантовые коммуникации — новая отрасль экономики, недостаточно регламентированная существующим законодательством. Мы считаем, что нормативная база должна стать одним из драйверов развития технологии квантовых коммуникаций. В рамках дорожной карты „Квантовые коммуникации“ разработаны шесть национальных стандартов, четыре из них уже утверждены Росстандартом. Таким образом, можно говорить о том, что сформированы единые требования к оборудованию, что, в свою очередь, обеспечит конкурентоспособность и качество продукции, а также повысит экономическую эффективность внедрения технологии», — рассказал заместитель генерального директора — главный инженер ОАО «РЖД» Анатолий Храмцов.
В ходе этой работы впервые унифицированы такие понятия, как «квантовый сигнал», «квантовый передатчик/приемник», «квантовая сеть» и др. Отдельное внимание уделено вопросам квантового распределения ключей. В ближайшей перспективе планируется утвердить еще два документа: стандарт по архитектуре типового программно-аппаратного комплекса (ПАК), реализующего распределение квантовых ключей в системе квантового интернета вещей, и стандарт его интерфейсов. В разработке и экспертизе серии стандартов в области квантовых коммуникаций и квантового интернета вещей принимают участие три Центра компетенций НТИ, представляющие собой инженерно-образовательные консорциумы на базе российских университетов и научных организаций, которые занимаются развитием «сквозных» технологий НТИ.