Выплата 8 000 рублей к школе: последние новости о пособии на сборы к учебе 2023

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Впервые пособие в размере 10 000 рублей на подготовку детей к школе семьи получили в 2021 году, когда в стране бушевал коронавирус. Пандемия спала и больше таких презентов к 1 сентября родители не получали.
Но все могло измениться за эти годы, ведь активисты и депутаты Госдумы продвигали инициативу о ежегодном школьном пособии. Однако окончательное решение за президентом РФ.
В 2023 году все семьи с детьми школьного возраста и младше получают ежемесячные пособия в размере 50%, 70% и 100% от прожиточного минимума на душу населения в регионе. Этой суммы, как утверждают чиновники, должно хватить на подготовку ребенка к учебе. А вот на отдельную «школьную» выплату могут рассчитывать не все семьи.
Как никогда сейчас нуждаются в финансовой поддержке семьи бойцов СВО. Детей мобилизованных солдат в Новосибирской области обеспечивают льготным питанием в школе и детском саду. Только еще не объявлялось, получат ли они деньги на сборы к 1 сентября.
Точно известно, что выплату на покупку тетрадей, ручек, рюкзаков и школьной формы получат в Новосибирской области многодетные семьи. Для них подготовлено несколько мер поддержки.
«Назначается разовая выплата при поступлении ребенка в первый класс — 5 500 рублей и ежегодная в размере 330 рублей на приобретение школьных принадлежностей на каждого ребенка в семье. Также начисляется 2 100 рублей каждый год на покупку одежды — спортивной и школьной формы», — рассказала по запросу Atas.info пресс-секретарь Минтруда Новосибирской области Наталья Крохина.
В общей сумме многодетные семьи получают около 8 000 рублей на ребенка. Также они не перестают получать ежемесячные выплаты на детей — это от 7500 рублей на каждого. Эти суммы могут покрыть все, либо часть расходов на сборы к школе в 2023 году.