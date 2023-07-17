Выплата 8 000 рублей к школе: последние новости о пособии на сборы к учебе 2023

В 2023 году все семьи с детьми школьного возраста и младше получают ежемесячные пособия в размере 50%, 70% и 100% от прожиточного минимума на душу населения в регионе. Этой суммы, как утверждают чиновники, должно хватить на подготовку ребенка к учебе. А вот на отдельную «школьную» выплату могут рассчитывать не все семьи.