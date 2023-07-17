Знак «Новосибирь» будут использовать в продвижении на электронных площадках

На долю оптовой и розничной торговли, гостиниц и предприятий общественного питания приходится 16,6% валового регионального продукта области и 19,1% численности всех работников, занятых в экономике Новосибирской области. По оптовому товарообороту наш регион занимает 1 место в Сибирском федеральном округе и 10 место в России, по розничному товарообороту 1 место в СФО и 12 место в России. Усложнение международной логистики стимулирует развитие внутреннего производства. Сегодня более 90% ассортимента продовольственных розничных сетей — это российские и региональные продукты. Наша область не исключение: доля товаропроизводителей Новосибирской области в общем объеме поставок в торговые сети в среднем составляет от 20%, федеральные сети, до 50%, региональные сети.