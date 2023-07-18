Posted Сегодня, 01:33
Published Сегодня, 01:33
Modified Сегодня, 01:45
Updated Сегодня, 01:45
В Новосибирске молодая студентка, которую зовут Дарья, решила продать свою девственность. За первый секс в ее жизни сибирячка просит целых 17 миллионов рублей. Она разместила объявление на сайте First Night.
В своем объявлении она указала, что владеет иностранными языками и готова отправиться за границу. Деньги от продажи своей невинности Дарья собирается потратить на образование и помощь своей семье.
Подробности будущей сделки она предлагает обсудить в приятном ресторане. Объявление о продаже своей девственности девушка опубликовала несколько дней назад.