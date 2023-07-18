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18-летняя студентка из Новосибирска продает свою девственность за 17 млн рублей

18 июля 2023, 01:33
Фото: Midjourney
Девушка продает свою невинность
Студентка из Новосибирска выставила свою девственность на продажу за 17 миллионов рублей и готова обсудить детали сделки в «хорошем ресторане».

В Новосибирске молодая студентка, которую зовут Дарья, решила продать свою девственность. За первый секс в ее жизни сибирячка просит целых 17 миллионов рублей. Она разместила объявление на сайте First Night.

В своем объявлении она указала, что владеет иностранными языками и готова отправиться за границу. Деньги от продажи своей невинности Дарья собирается потратить на образование и помощь своей семье.

Подробности будущей сделки она предлагает обсудить в приятном ресторане. Объявление о продаже своей девственности девушка опубликовала несколько дней назад.

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